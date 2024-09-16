Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?

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Bu hamle, Putin'in Ukrayna savaşının başlamasından bu yana orduyu güçlendirmek için aldığı üçüncü karar oldu. Daha önce 137 bin ve 170 bin askerin orduya katılması için emir verilmişti. Eylül ve Ekim 2022'de de kısmi seferberlik ilan edilerek 300 bin yedek asker göreve çağrılmıştı