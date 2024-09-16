Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile savaş sürerken orduya takviye kararı aldı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Vladimir Putin Rus ordusunun mevcut personel sayısını 2,38 milyona çıkarma emrini verdi. Bu sayının 1,5 milyonunun aktif asker olması gerektiği vurgulandı. Rusya'nın bu kararı sonrası ülkelerin asker sayıları gündeme geldi. Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşın ortasında orduyu güçlendirme kararı aldı.
RUS ORDUSUNDA ASKER SAYISI ARTACAK
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin Rus ordusunun 1,5 milyonunun aktif asker olmak üzre mevcut personel sayısını 2,38 milyona çıkarma emri verdi.
Bu hamle, Putin'in Ukrayna savaşının başlamasından bu yana orduyu güçlendirmek için aldığı üçüncü karar oldu. Daha önce 137 bin ve 170 bin askerin orduya katılması için emir verilmişti. Eylül ve Ekim 2022'de de kısmi seferberlik ilan edilerek 300 bin yedek asker göreve çağrılmıştı
DENGELER DEĞİŞECEK
Putin'in bu kararı, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri varlığını artırırken dünya genelindeki askeri dengeyi de etkileyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
HANGİ ÜLKENİN KAÇ ASKERİ VAR?
Kararla birlikte ülkelerin asker sayıları da gündeme geldi. Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte en fazla askere sahip 15 ülke...