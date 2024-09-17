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Titan faciasının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri

Haziran 2023'te milyarderleri Titanik'in enkazını görmek için bir araya getiren ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı Titan'ın enkaz görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Titan'ın enkaz görüntüleri ile birlikte mürettebatın son sözleri de ilk kez yayımlandı. İşte, Titan faciasından geriye kalanlar…

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 11:55 Güncelleme Tarihi17 Eylül 2024, 11:57
Titan faciasının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri 1

2023 Haziran ayında Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kaybolan ve beş milyarderin hayatını kaybettiği denizaltı Titan'ın okyanus derinlerindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Titan faciasının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri 2

TITAN'IN GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

3 bin 775 metre derinlikteki çamura batan ve beş milyarderin hayatını kaybettiği denizaltının yeni yayımlanan görüntülerinde kuyruk kısmının gövdeden tamamen ayrıldığı ve kopan parçaların çevreye yayıldığı görüldü.

Titan faciasının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri 3

MÜRETTEBATIN SON SÖZLERİ

Yeni yayımlanan fotoğrafların geçtiğimiz yıl denizaltı aranırken çekildiği öğrenilirken mürettebatın son sözleri de ortaya çıktı.

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