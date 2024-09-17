Titan faciasının görüntüleri ilk kez ortaya çıktı! Mürettebatın son sözleri

Haziran 2023'te milyarderleri Titanik'in enkazını görmek için bir araya getiren ve Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı Titan'ın enkaz görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. Titan'ın enkaz görüntüleri ile birlikte mürettebatın son sözleri de ilk kez yayımlandı. İşte, Titan faciasından geriye kalanlar…