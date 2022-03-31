Türkiye'ye gelmişti! Rus oligark Abramoviç için medya yasağı! Müzakerelerin kilit ismi...
İstanbul'daki Rusya - Ukrayna müzakeresine katılan Rus iş insanı Roman Abramoviç'in Dolmabahçe'deki toplantıda Başkan Erdoğan'la görüşmesi dünyada gündem olmuştu! Rus milyarder Roman Abramoviç ile ilgili yeni bir iddia geldi. İngilizlerin iddiasına göre, Muhalif politikacı Ksenia Sobchak, Abramoviç'e medya yasağı getirildiğini duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde işadamı Roman Abramoviç'in rolünden bahsetmesi yasaklandı. Söz konusu kararın Rusya Devlet başkanı Putin'e ait olduğunu öne sürülüyor.
31.03.2022 10:42 - Son Güncelleme: 31.03.2022 10:43
Rus milyarder Roman Abramoviç ile ilgili yeni bir iddia geldi. Muhalif politikacı Ksenia Sobchak, Abramoviç'e medya yasağı getirildiğini duyurdu. Söz konusu kararın Rusya Devlet başkanı Putin'e ait olduğunu öne sürülüyor.