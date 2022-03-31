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Cinsel ilişki sonrası çekiçle parçaladı! İtalyan fenomen Carol Maltesi dövmesinden bulundu! Eski sevgili dehşeti

İtalya bu vahşeti konuşuyor! Cinsel ilişki sonrası çekiçle korkunç vahşet! İtalyan fenomen Carol Maltesi, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu. Katil, teşhis edilmemesi için genç fenomeni parçalara ayırdı ve yüzünü yaktı. Hayranları, fenomeni dövmelerinden tanıdı. Bölgedeki güvenlik kameraları katili eleverince Maltesi'nin eski sevgilisi korkunç cinayeti itiraf etti. Sevgilisini cinsel ilişkisi sonrası çekiçle parçalara ayırdığını söyledi.

31.03.2022 12:57 - Son Güncelleme: 31.03.2022 13:56
Cesedini parçalara ayırdı! İtalyan fenomen Carol Maltesi dövmeden bulundu! Eski sevgili dehşeti

Sosyal medyada Charlotte Angie adıyla bilinen İtalyan fenomen Carol Maltesi, korkunç bir cinayete kurban gitti.

İtalya'nın Milano kentinde Carol Maltesi'nin cansız bedenie ilişkin parçalar bulunmuş ancak kimliği tespit edilememişti.

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Cesedini parçalara ayırdı! İtalyan fenomen Carol Maltesi dövmeden bulundu! Eski sevgili dehşeti

Polisin görüntüleri yayınlamasının ardından fenomeni hayranları tanıdı. Polisin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından katil yakayı ele verdi.

Cesedini parçalara ayırdı! İtalyan fenomen Carol Maltesi dövmeden bulundu! Eski sevgili dehşeti

Polise verdiği ifade ise cinayetin korkunç detaylarını anlattı.

Cesedini parçalara ayırdı! İtalyan fenomen Carol Maltesi dövmeden bulundu! Eski sevgili dehşeti

Sosyal medya fenomeni Carol Maltesi, İtalya'nın Milano kentinde korkunç bir cinayete kurban gitti.

Cesedini parçalara ayırdı! İtalyan fenomen Carol Maltesi dövmeden bulundu! Eski sevgili dehşeti

26 yaşındaki İtalyan fenomeninin cesedinin parçaları,19 Mart'a kadar bir dondurucuda saklandıktan sonra polis tarafından yol kenarındaki çok sayıda çöp poşetinin arasında bulundu.

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