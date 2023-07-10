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Haberler Dünya 2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika'ya kar yağdı

2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika'ya kar yağdı

Uzmanlar tarafından uzun süredir dünyanın ısındığına iklim ve mevsimlerin iç içe geçtiğine dikkat çekiliyor. Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren bir gelişme Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geldi. Kentte 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı.11 senedir kendisini göstermeyen kar yağışı bugün etkili oldu. 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı gören Johannesburg halkı şaşkınlık içerisinde bahçelere koşarken, yağan karın tadını çıkarmaya çalıştı.

10.07.2023 19:13 - Son Güncelleme: 10.07.2023 19:18
2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika’ya kar yağdı

Uzmanlar tarafından uzun süredir dünyanın ısındığına iklim ve mevsimlerin iç içe geçtiğine dikkat çekiliyor.

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2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika’ya kar yağdı

Küresel iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışı; su kaynaklarının azalması, çölleşme, afetler ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi pek çok felaketi beraberinde getiriyor.

2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika’ya kar yağdı

Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklarla mücadele ederken Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor. Tehlikenin ulaştığı boyutu gözler önüne seren bir görüntü bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geldi.

2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika’ya kar yağdı

Güney Afrika'da bulunan Johannesburg kenti sakinleri 11 yıllardır kar özlemiyle yanıp tutuşurken bugün meydana gelen hava olayı herkese şakına çevirdi.

2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika’ya kar yağdı

2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı görülen Johannesburg'da halk bahçelere akın etti.

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