2012 yılından bu yana bir ilk! Güney Afrika'ya kar yağdı
Uzmanlar tarafından uzun süredir dünyanın ısındığına iklim ve mevsimlerin iç içe geçtiğine dikkat çekiliyor. Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren bir gelişme Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geldi. Kentte 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağdı.11 senedir kendisini göstermeyen kar yağışı bugün etkili oldu. 2012 yılından bu yana ilk kez kar yağışı gören Johannesburg halkı şaşkınlık içerisinde bahçelere koşarken, yağan karın tadını çıkarmaya çalıştı.
10.07.2023 19:13 - Son Güncelleme: 10.07.2023 19:18
Kuzey Yarımküre aşırı sıcaklarla mücadele ederken Güney Yarımküre ise kış mevsimini yaşıyor. Tehlikenin ulaştığı boyutu gözler önüne seren bir görüntü bugün Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geldi.
Güney Afrika'da bulunan Johannesburg kenti sakinleri 11 yıllardır kar özlemiyle yanıp tutuşurken bugün meydana gelen hava olayı herkese şakına çevirdi.