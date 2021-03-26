Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

HAVELSAN mühendisleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçak bakım teknisyenleri, Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücünü oluşturan F16 uçaklarının her zaman hazır tutulması ve bakım personelinin eğitim düzeyinin en üst seviye çıkarılması için F16 Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirdi.