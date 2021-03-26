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Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

Son dakika haberleri… TSK'nın en büyük vurucu gücü olan F-16 uçaklarının her zaman hazır tutulması ve bakım personelinin eğitim düzeyinin en üst seviye çıkarılması için F16 Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirildi. HAVELSAN tarafından geliştirilen F16 Simülatör Tedarik Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının F16 simülatörleri konusundaki en büyük destekçisi olarak sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

26.03.2021 13:00 - Son Güncelleme: 26.03.2021 13:00
Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

HAVELSAN mühendisleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçak bakım teknisyenleri, Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücünü oluşturan F16 uçaklarının her zaman hazır tutulması ve bakım personelinin eğitim düzeyinin en üst seviye çıkarılması için F16 Arıza Giderme Eğitim Simülatörü geliştirdi.

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Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

HAVELSAN'da söz konusu çalışmalar, Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülüyor. Jet Uçak Sistemleri Program Müdürü Koray Uyar yaptığı açıklamada, F16 Simülatör Tedarik Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığının F16 simülatörleri konusundaki en büyük destekçisi olarak sorumluluk üstlendiklerini söyledi.

Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

Projenin birinci aşamasında pilotların harbe hazırlık eğitimi amacıyla tam görev simülatörleri ve silah taktik eğiticileri teslim ettiklerini belirten Uyar, bu kapsamda 6 farklı ana jet üs komutanlığında 6 tam görev simülatörü ve 20 silah taktik eğiticisi ile Hava Kuvvetlerinin dünyada eşsiz bir simülatör altyapısına kavuşmasını sağladıklarını ifade etti.

Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

Uyar, bu simülatörlerin birbirlerine bağlanmasını sağlayarak, dışarıya herhangi bir taktik resim vermeden, büyük ve kapsamlı tatbikatların simülasyon ortamında gerçekleştirilmesi için altyapı oluşturduklarını anlattı.

Türkiye’den son dakika F-16 hamlesi! HAVELSAN kolları sıvadı! Yeni sistem geliyor!

Projenin ikinci aşamasında ise uçak bakım teknisyenlerine yönelik eğitim çözümleri geliştirdiklerini dile getiren Uyar, şöyle konuştu: