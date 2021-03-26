Dünyanın yeni baş belası: SPARS Pandemic! Koronavirüs bitmeden korkunç senaryo! Johns Hopkins Üniversitesi'nden şoke eden makale!
Dünya 2019 Aralık ayında Çin'de hortlayan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsle bir seneyi aşkın bir süredir savaşırken ortaya çıkan bir makale şoke etti. Şu ana kadar milyonlarca kişiye bulaşan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün ardından yeni bir virüsün daha ortaya çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeni belanın adı: SPARS Pandemic! Johns Hopkins Üniversitesinin, yayınladığı kitabın içinde hepimizi bir simülasyonun içinde yaşadığımıza inandıracak yeni bir pandemi senaryosu var. İşte detaylar…
26.03.2021 14:05
- Son Güncelleme: 26.03.2021 14:06
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 125 milyon 735 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 760 bini, iyileşenlerin sayısı 101 milyon 486 bini geçti.
Dünya koronavirüs illeti ile savaşırken "SPARS Pandemi 2025-2028" adı ile yayınlanan makale herkesi endişeye sürükledi.
Bu gerçekten ilginç çünkü senaryo 89 sayfa ve oldukça güçlü tahminler, çok betimleyici detaylar ya da tesadüfler içeriyor.
The Johns Hopkins Center for Health Security'de bir grup bilim insanı tarafından hazırlanan ve yayımlanan 'senaryolaştırılmış' makale, dehşet veren bir teoriyi gözler önüne seriyor.
Koronavirüsten hemen sonra yeni bir baş belası olarak ortaya çıkacak olan virüs gıdayı hedef alacak bir laboratuvar virüsü.