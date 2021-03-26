Dünyanın yeni baş belası: SPARS Pandemic! Koronavirüs bitmeden korkunç senaryo! Johns Hopkins Üniversitesi'nden şoke eden makale!

Dünya 2019 Aralık ayında Çin'de hortlayan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüsle bir seneyi aşkın bir süredir savaşırken ortaya çıkan bir makale şoke etti. Şu ana kadar milyonlarca kişiye bulaşan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün ardından yeni bir virüsün daha ortaya çıkacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yeni belanın adı: SPARS Pandemic! Johns Hopkins Üniversitesinin, yayınladığı kitabın içinde hepimizi bir simülasyonun içinde yaşadığımıza inandıracak yeni bir pandemi senaryosu var. İşte detaylar…

26.03.2021 14:05 - Son Güncelleme: 26.03.2021 14:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





