Dünyayı şoke eden görüntü! Ülke kabusu yaşıyor! Tabut yetiştiremiyorlar!
Dünyayı adeta ele geçiren koronavirüs milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da bir günde 100 binden fazla koronavirüs vakası görüldü. Her gün binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede tabut yetiştiremiyorlar. İşte acı bilançonun dehşete düşüren görüntüleri…
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Ülkenin 26 eyaleti ve federal bölgesinden 18'inde, yoğun bakım ünitelerinde en az yüzde 90 doluluk olduğu açıklanmış, ülkedeki bazı hastanelerde tıbbi ekipman yetersizliği baş göstermişti.