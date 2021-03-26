Dünyayı şoke eden görüntü! Ülke kabusu yaşıyor! Tabut yetiştiremiyorlar!

Brezliya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 777 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve 100 bin 158 vaka tespit edildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.