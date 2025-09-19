Türkiye listede! Emekli olmak için en iyi ülkeler sıralaması belli oldu
Global Citizen Solutions (GCS) tarafından hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu 2025 sonuçları açıklandı. 44 ülkenin değerlendirildiği listede, emekliler için en cazip destinasyonlar sıralandı. Rapor; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı alt endekste 20 kriteri inceledi. Türkiye'de emekli olmak için en iyi ülkeler sıralamasında listede yerini aldı. Peki global listede hangi ülkeler sıralamaya girdi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen o sıralama...
