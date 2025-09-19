PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye listede! Emekli olmak için en iyi ülkeler sıralaması belli oldu

Global Citizen Solutions (GCS) tarafından hazırlanan Küresel Emeklilik Raporu 2025 sonuçları açıklandı. 44 ülkenin değerlendirildiği listede, emekliler için en cazip destinasyonlar sıralandı. Rapor; prosedür, vatandaşlık ve hareketlilik, ekonomi, vergi avantajları, yaşam kalitesi, güvenlik ve entegrasyon olmak üzere altı alt endekste 20 kriteri inceledi. Türkiye'de emekli olmak için en iyi ülkeler sıralamasında listede yerini aldı. Peki global listede hangi ülkeler sıralamaya girdi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen o sıralama...

Global Citizen Solutions tarafından yayımlanan 2025 Küresel Emeklilik Raporu'nda 44 ülke mercek altına alındı. Prosedürden ekonomiye, yaşam kalitesinden güvenliğe kadar 20 kriterin değerlendirildiği araştırmada emekliler için en uygun ülkeler sıralandı. ABD ise listeye giremedi.

İlk 10 Ülke ve Puanları

  1. Portekiz – 92,61
  2. Mauritius – 89,24
  1. İspanya – 88,52
  2. Uruguay – 88,05
  1. Avusturya – 87,92
  2. İtalya – 87,42
  1. Slovenya – 87,30
  2. Malta – 87,00
  1. Letonya – 86,97
  2. Şili – 86,44
Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 78,84 puan alarak listenin 33. sırasında yer buldu.

Bu sonuç, Türkiye'nin ekonomik avantajları ve sunduğu yaşam kalitesi gibi kriterlerde emekliler için cazip bir seçenek olarak öne çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Takvim arşiv foto, Global Citizen Solutions