Tamamlayıcı Emeklilik Sigortasıyla ek emeklilik desteği ve yüzde 10 çekim hakkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası (TES) sistemiyle, hem mevcut kıdem tazminatı hakları güvence altına alınacak hem de çalışanlara ek emeklilik desteği sağlanacak.

YÜZDE 10 ÇEKİM İMKANI

TES'ten emekli olan katılımcılar yaşı doldurduklarında emekliliğe hak kazanacak. Hesaptaki birikimden talep edenlere, yüzde 25'e kadar toplu ödeme yapılabilecek. Yaşını doldurmamış olanlar ise; ilk konut alımı, evlilik, ağır hastalık ve işsiz kalma gibi durumlarda birikimlerinin yüzde 10'una kadar çekim yapabilecek.