Emekliye çift maaş yolu açılıyor! 3'lü yapı devreye girecek! TES ile ek gelir fırsatı ne zaman başlıyor? SSK, BAĞKUR'lular...
Sosyal güvenlik sisteminde yeni bir döneme hazırlık yapılıyor. 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanların tasarruflarının artırılması ve emeklilikte ek gelir elde etmesi hedefleniyor. Uzmanlar sistemin hayata geçmesiyle birlikte çalışanların emeklilik döneminde SGK'dan alacakları aylığın yanı sıra ek bir gelir yoluna kavuşacağını belirtiyor. İşte yeni düzenlemeye dair merak edilenler.
Giriş Tarihi: