Emekliye çift maaş yolu açılıyor! 3'lü yapı devreye girecek! TES ile ek gelir fırsatı ne zaman başlıyor? SSK, BAĞKUR'lular...

Sosyal güvenlik sisteminde yeni bir döneme hazırlık yapılıyor. 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanların tasarruflarının artırılması ve emeklilikte ek gelir elde etmesi hedefleniyor. Uzmanlar sistemin hayata geçmesiyle birlikte çalışanların emeklilik döneminde SGK'dan alacakları aylığın yanı sıra ek bir gelir yoluna kavuşacağını belirtiyor. İşte yeni düzenlemeye dair merak edilenler.

Sosyal güvenlik sisteminde önemli bir reform yolda. 2026'nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların tasarruflarını artırmayı ve emeklilik döneminde ek gelir elde etmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Otomatik BES'ten Tamamlayıcı Sisteme Geçiş

Mevcut durumda Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında çalışanların brüt maaşlarından en az yüzde 3 kesinti yapılarak birikim oluşturuluyor. Devlet ise sisteme yüzde 30 katkı sağlıyor.

Katılımcılar 10 yıl sistemde kaldıktan ve 56 yaşını doldurduktan sonra toplu ödeme veya maaş şeklinde emeklilik hakkı kazanıyor.

Yeni tamamlayıcı emeklilik sistemi mevcut otomatik BES'in kapsamını genişletecek ve işveren katkısını devreye alacak.

Otomatik BES isteğe bağlı iken TES tüm çalışanları kapsayacak şekilde uygulanacak.

Üçlü Katkı Modeli ile Birikim Artacak

Tamamlayıcı sistemde birikimler üç kaynaktan sağlanacak: çalışan, işveren ve devlet.

Çalışanlar brüt maaşlarının en az yüzde 3'ünü sisteme aktarırken işveren de SGK primlerinin yanı sıra çalışan için ayrı bir tamamlayıcı emeklilik katkısı ödeyecek.

Devlet katkısı ise mevcut BES modelinde olduğu gibi yüzde 30 seviyesinde uygulanacak. Böylece hem tasarruflar hem de birikimler ciddi ölçüde artacak. İşveren katkısının oranı ise sistem devreye alınmadan önce yapılacak çalışmalarda belirlenecek.

Kıdem Tazminatı Hakları Etkilenmeyecek

Tamamlayıcı emeklilik sistemi sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacak. Yalnızca çalışanlara ek gelir sağlayacak.

Bu nedenle kıdem tazminatı hakları üzerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak. Kıdem tazminatı, mevcut sosyal güvenlik ve iş yasası çerçevesinde yürütülmeye devam edecek.

Emeklilik Yaşı Değişecek Mi?

Mevcut otomatik BES sisteminde emeklilik yaşı 56 olarak uygulanıyor.

Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde yaş şartının değiştirilip değiştirilmeyeceği ise önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla netleşecek.

Kısaca 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların tasarruflarını artıracak, işveren katkısı ile birikimleri güçlendirecek ve emeklilik döneminde SGK gelirine ek bir destek sağlayacak.

Sistem hem çalışan hem de işveren için uzun vadeli tasarruf kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.