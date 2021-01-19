Türkiye de devrede! Bölgede harita yeniden şekilleniyor

Bu arada Fuzuli'den Şuşa'ya bir yol daha yapılıyor. Bu güzergahta köprü ve tüneller inşa edileceği için yolun uzunluğu 84,6 kilometre olacak. İlk 48 kilometresi 6, diğer kısmı ise 4 şeritli inşa edilen yolun 2022'de tamamlanması öngörülüyor.