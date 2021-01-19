Türkiye de devrede! Bölgede harita yeniden şekilleniyor
Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında stratejik öneme sahip olan Şuşa kenti, Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmıştı. Bu bölgede Azerbaycan ve Türk şirketleri 2 ayrı yol yapımına başladı. Buna göre Azerbaycan'ın yol haritası yeniden şekillenecek. Peki bu yollar ne zaman tamamlanarak faaliyete geçecek? İşte detaylar...Tü
19.01.2021 16:36
- Son Güncelleme: 19.01.2021 16:40
Azerbaycan askerlerinin, Şuşa'yı işgalden kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği güzergahta bulunan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Zafer Yolu" olarak isimlendirdiği yeni yolun inşaat çalışmaları sürüyor.
Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.
Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansının (Azeryol) koordinasyonunda, Azerbaycan ve Türk şirketleri gerçekleştiriyor.
Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre, 101,5 kilometrelik çift şeritli "Zafer Yolu" eylüle kadar hazır hale getirilecek.
Bu arada Fuzuli'den Şuşa'ya bir yol daha yapılıyor. Bu güzergahta köprü ve tüneller inşa edileceği için yolun uzunluğu 84,6 kilometre olacak. İlk 48 kilometresi 6, diğer kısmı ise 4 şeritli inşa edilen yolun 2022'de tamamlanması öngörülüyor.