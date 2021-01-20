SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada
SON DAKİKA: ABD'de Donald Trump'ın yerine başkan seçilen Joe Biden bugün yemin ederek göreve başlayacak. Biden'ın Başkan Kamala Harris'in ise Başkan Yardımcısı seçilmesiyle Harris'in eşi Douglas Emhoff için ABD tarihinde ilk defa "İkinci Beyefendi" unvanı kullanılacak. Ayrıca Trump'ın yemin törenine katılmayacak olması nedeniyle ABD Başkanı'nın elindeki nükleer kodlar da iki askerin taşıyacağı çantalarla el değiştirecek. Bir başka deyişle dünyada milyonlarca insanın kaderi birkaç dakikalığına iki askerin elinde olacak. Öte yandan saatler sonra başkanlık koltuğunu terk edecek ABD lideri, görevinin son saatlerinde eski başstratejisti Steve Bannon'ın da aralarında bulunduğu onlarca kişiyi affeden kararnameyi imzaladı. Bannon Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olan ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü yaparken sivrildi. Daha sonra Donald Trump'ın seçim kampanyasını yönetti ve ardından Beyaz Saray'da başstratejist unvanıyla bir koltuk sahibi oldu. Tüm bu özelliklerinden dolayı Steve Bannon Başkan Trump'ın kara kutusu olarak da görülüyor.
20.01.2021 10:00
- Son Güncelleme: 20.01.2021 11:02
Başkan Donald Trump'ın, çok uzun yıllardır süren bir geleneğ, bozarak halefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, nükleer saldırı ihtimali nedeniyle Amerikan başkanlarının her an yanında taşıdığı, takma adı 'nükleer futbol topu olan çantanın nasıl 'el değiştireceğine' dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
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