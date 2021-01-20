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SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada

SON DAKİKA: ABD'de Donald Trump'ın yerine başkan seçilen Joe Biden bugün yemin ederek göreve başlayacak. Biden'ın Başkan Kamala Harris'in ise Başkan Yardımcısı seçilmesiyle Harris'in eşi Douglas Emhoff için ABD tarihinde ilk defa "İkinci Beyefendi" unvanı kullanılacak. Ayrıca Trump'ın yemin törenine katılmayacak olması nedeniyle ABD Başkanı'nın elindeki nükleer kodlar da iki askerin taşıyacağı çantalarla el değiştirecek. Bir başka deyişle dünyada milyonlarca insanın kaderi birkaç dakikalığına iki askerin elinde olacak. Öte yandan saatler sonra başkanlık koltuğunu terk edecek ABD lideri, görevinin son saatlerinde eski başstratejisti Steve Bannon'ın da aralarında bulunduğu onlarca kişiyi affeden kararnameyi imzaladı. Bannon Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olan ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü yaparken sivrildi. Daha sonra Donald Trump'ın seçim kampanyasını yönetti ve ardından Beyaz Saray'da başstratejist unvanıyla bir koltuk sahibi oldu. Tüm bu özelliklerinden dolayı Steve Bannon Başkan Trump'ın kara kutusu olarak da görülüyor.

20.01.2021 10:00 - Son Güncelleme: 20.01.2021 11:02
SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada

Dünyanın gözü bu çantada... Milyonlarca insan için hayati öneme sahip olan evrak çantası, bugün olması gerektiği gibi el değiştirmeyecek. Onun yerine iki askeri personel, farklı noktalardaki en az iki evrak çantasını taşıyacak.

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SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada

Takma adı nükleer futbol topu olan çantaların içerisinde, 'bisküvi' olarak tanımlanan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarında bir dijital yazılım olacak.

SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada

Bir saat içinde milyonlarca insanın ölmesine yol açabilecek olan bu çantalardan birinin içerisindeki kodlar, saat 11:59:59'u gösterdiğinde geçersiz hale gelecek.

SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada

Başkan Donald Trump'ın, çok uzun yıllardır süren bir geleneğ, bozarak halefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, nükleer saldırı ihtimali nedeniyle Amerikan başkanlarının her an yanında taşıdığı, takma adı 'nükleer futbol topu olan çantanın nasıl 'el değiştireceğine' dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

SON DAKİKA: Joe Biden bugün göreve başlayacak! 'İkinci Beyefendi' unvanı ilk kez kullanılacak! Milyonların kaderi bir çantada

ABD'de yemin törenlerinin belki de en önemli anlarından biri olan "nükleer futbol topu"nun devri, bu yıl Trump'ın kararı nedeniyle her yemin töreninde olduğu şekilde gerçekleşemeyecek.

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