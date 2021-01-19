SON DAKİKA: İran Umman Denizi kıyısında askeri tatbikat başlattı
Son dakika haberi: İran ülkenin güneydoğusundaki Mekran sahilinde düzenlenen tatbikata; hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı.
19.01.2021 16:24
- Son Güncelleme: 19.01.2021 16:24
İran Ordusu, ülkenin güneydoğusunda yer alan Umman Denizi kıyısındaki Mekran sahilinde askeri tatbikat başlattı.
İran devlet televizyonuna göre, Mekran sahilinde düzenlenen tatbikata; hava indirme, özel kuvvetler ve acil müdahale ekiplerinden oluşan askeri birlikler katıldı.
Tatbikatta Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Keyumers Haydari ile birlikte diğer üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu.
Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Haydari, Umman Denizi kıyısında düzenlenen tatbikatın temel hedefinin Kara Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin hareket kabiliyeti ve hücum gücünü değerlendirmek olduğunu söyledi.
İran, ABD ve İsrail ile gerginliğin yüksek olduğu son günlerde art arda askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. 5 Ocak'ta Simnan eyaletinde yüzlerce insansız hava aracıyla (İHA) saldırı tatbikatı düzenlenmişti.