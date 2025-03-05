Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

YAKA PAÇA ATTILAR Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kalabalığın düzenini sağlamak için araya girdi. O esnada Demokratlardan biri ayakta kalıp bağırmaya devam etti. Demokrat Kongre üyesi Al Green'ın Trump'a karşı protestosunu sürdürürken bastonunu kaldırdı ve "Onun hiçbir yetkisi yok" diye bağırdı.

Johnson yetkililere Green'i salondan çıkarmaları emrini verdi ve Cumhuriyetçiler şarkı söylerken Green yaka paça dışarı atıldı.

MUSK TAKIM ELBİSE GİYDİ, AYAKTA ALKIŞLANDI Trump daha sonra göç konusunda son dönemde aldığı sert önlemlerden ve Elon Musk başkanlığındaki yeni Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan bahsetti. Trump'a en yakın isimlerden biri olan ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk takım elbisesi ile dikkat çekerken Cumhuriyetçiler tarafından ayakta alkışlandı.

DEMOKRATLARDAN PEMBE PROTESTO Temsilciler Melanie Stansbury ve Jasmine Crockett'in de aralarında bulunduğu Demokratlar, "diren" yazılı tişörtler giyerek konuşmadan ayrılırken görüldü. Kongre'deki Demokrat kadın üyeler, Temsilciler Meclisi'nde Trump'a karşı protesto gösterisinde bulunmak için pembe giydi.