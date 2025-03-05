Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yaptığı konuşma Ukrayna'dan Grönland'a verdiği siyasi mesajlarla konuşulurken salondaki skandallar da gündeme damga vurdu.
KONGRE'DEN SKANDALLAR
Dünya bir taraftan geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te Trump ile tartışan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in açıkça ABD mandası olacaklarını ilan ettiği özür mektubunu konuşurken bir yandan da Kongre'de temsilcilerin yaşadıkları da gündeme bomba gibi düştü.
DEMOKRATLAR SALONU TERK ETTİ
Trump konuşma yapmak üzere Kongre salonuna girerken Demokratların ayağa kalkmadığı görüldü.
Trump yönetimini protesto eden pankartlar taşıyan Demokratlar konuşma sırasında salonu terk etti.
TEZAHÜRATLAR, YUHALAMALAR…
Başkan konuşmasına "Amerika geri döndü" diye başladı. Cumhuriyetçilerin tezahüratları ve Demokratların yuhalamaları derken salonda kargaşa çıktı.
YAKA PAÇA ATTILAR
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kalabalığın düzenini sağlamak için araya girdi. O esnada Demokratlardan biri ayakta kalıp bağırmaya devam etti. Demokrat Kongre üyesi Al Green'ın Trump'a karşı protestosunu sürdürürken bastonunu kaldırdı ve "Onun hiçbir yetkisi yok" diye bağırdı.
Johnson yetkililere Green'i salondan çıkarmaları emrini verdi ve Cumhuriyetçiler şarkı söylerken Green yaka paça dışarı atıldı.
MUSK TAKIM ELBİSE GİYDİ, AYAKTA ALKIŞLANDI
Trump daha sonra göç konusunda son dönemde aldığı sert önlemlerden ve Elon Musk başkanlığındaki yeni Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan bahsetti. Trump'a en yakın isimlerden biri olan ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk takım elbisesi ile dikkat çekerken Cumhuriyetçiler tarafından ayakta alkışlandı.
DEMOKRATLARDAN PEMBE PROTESTO
Temsilciler Melanie Stansbury ve Jasmine Crockett'in de aralarında bulunduğu Demokratlar, "diren" yazılı tişörtler giyerek konuşmadan ayrılırken görüldü. Kongre'deki Demokrat kadın üyeler, Temsilciler Meclisi'nde Trump'a karşı protesto gösterisinde bulunmak için pembe giydi.
CUMHURİYETÇİ TEMSİLCİDEN ŞANS ÖPÜCÜĞÜ
Kongre'de en çok dikkat çeken anlardan biri ise Trump'ın konuşmanın ardından Marjorie Taylor Greene'i yanağından öpmesi oldu.
BİR DE YERLERDE SÜRÜNDÜ
ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in salonda yerde telefonunu aradığı an ise objektiflerden kaçmadı.