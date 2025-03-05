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Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

ABD Başkanı Donald Trump Kongre'de günlerdir beklenen konuşmasını yaparken salon da pek çok skandala sahne oldu. Trump'ı protesto eden Demokrat Temsilcilerden biri salondan yaka paça kovulurken takım elbisesi ile ayakta alkışlanan Elon Musk, Trump'ın şans öpücüğü verdiği ve daha sonra yerlerde sürünürken görünen Temsilci Marjorie Taylor Greene günün en çok konuşulan isimleri oldu. İşte Trump'ın Kongre konuşmasından gündeme damga vuran anlar...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 09:48 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 09:48
Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'de yaptığı konuşma Ukrayna'dan Grönland'a verdiği siyasi mesajlarla konuşulurken salondaki skandallar da gündeme damga vurdu.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

KONGRE'DEN SKANDALLAR

Dünya bir taraftan geçtiğimiz günlerde Oval Ofis'te Trump ile tartışan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in açıkça ABD mandası olacaklarını ilan ettiği özür mektubunu konuşurken bir yandan da Kongre'de temsilcilerin yaşadıkları da gündeme bomba gibi düştü.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

DEMOKRATLAR SALONU TERK ETTİ

Trump konuşma yapmak üzere Kongre salonuna girerken Demokratların ayağa kalkmadığı görüldü.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

Trump yönetimini protesto eden pankartlar taşıyan Demokratlar konuşma sırasında salonu terk etti.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

TEZAHÜRATLAR, YUHALAMALAR…

Başkan konuşmasına "Amerika geri döndü" diye başladı. Cumhuriyetçilerin tezahüratları ve Demokratların yuhalamaları derken salonda kargaşa çıktı.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

YAKA PAÇA ATTILAR

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kalabalığın düzenini sağlamak için araya girdi. O esnada Demokratlardan biri ayakta kalıp bağırmaya devam etti. Demokrat Kongre üyesi Al Green'ın Trump'a karşı protestosunu sürdürürken bastonunu kaldırdı ve "Onun hiçbir yetkisi yok" diye bağırdı.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

Johnson yetkililere Green'i salondan çıkarmaları emrini verdi ve Cumhuriyetçiler şarkı söylerken Green yaka paça dışarı atıldı.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

MUSK TAKIM ELBİSE GİYDİ, AYAKTA ALKIŞLANDI

Trump daha sonra göç konusunda son dönemde aldığı sert önlemlerden ve Elon Musk başkanlığındaki yeni Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan bahsetti. Trump'a en yakın isimlerden biri olan ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk takım elbisesi ile dikkat çekerken Cumhuriyetçiler tarafından ayakta alkışlandı.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

DEMOKRATLARDAN PEMBE PROTESTO

Temsilciler Melanie Stansbury ve Jasmine Crockett'in de aralarında bulunduğu Demokratlar, "diren" yazılı tişörtler giyerek konuşmadan ayrılırken görüldü. Kongre'deki Demokrat kadın üyeler, Temsilciler Meclisi'nde Trump'a karşı protesto gösterisinde bulunmak için pembe giydi.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

CUMHURİYETÇİ TEMSİLCİDEN ŞANS ÖPÜCÜĞÜ

Kongre'de en çok dikkat çeken anlardan biri ise Trump'ın konuşmanın ardından Marjorie Taylor Greene'i yanağından öpmesi oldu.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

BİR DE YERLERDE SÜRÜNDÜ

ABD Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in salonda yerde telefonunu aradığı an ise objektiflerden kaçmadı.

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...

Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşma yaptığı Kongre'den gündeme damga vuran anlar...