Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan Hükümet Verimliliği Departmanı Yöneticisi milyarder Elon Musk bu kez de annesi Maye Musk ile gündemde.
ELON MUSK'IN ANNESİ BAŞKANLIK UÇAĞINDA GÖRÜLDÜ
Teknoloji milyarderinin annesi Maye Musk, dört yaşındaki torunu X Æ A-Xii ile birlikte Maryland'deki Joint Base Andrews'da Başkanlık jeti Air Force One uçağının penceresinde görüldü.
MİLYARDER MUSK NEDEN AİLESİNİ BAŞKANLIK UÇAĞINDA GEZDİRİYOR?
Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk ve ailesinin vergi mükelleflerinin finanse ettiği hükümet uçağını kullanması büyük tepki çekti.
Musk şahsına ait özel jetlerden oluşan bir filo varken hükümet kaynaklarını açıkça kötüye kullanmakla suçlanıyor.
"ELON ÜNLÜ OLANA KADAR BEN ÜNLÜYDÜM"
Elon Musk'ın annesi Maye, oğlu ünlü olmadan önce de tanınan bir isimdi. Modellik yapan Maye Musk Vogue'dan Time'a dünya çapında bilinen dergilerin kapakları için poz verdi.
Anne Musk ayrıca, 2014'te dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin "Haunted" adlı şarkısının klibinde rol almıştı.
Maye Musk ayrıca 2016'da New York Times'a verdiği bir röportajda "Elon ünlü olana kadar ben ünlüydüm" demişti.