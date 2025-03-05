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Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan milyarder Elon Musk'ın annesi Maye Musk, ABD'yi karıştırdı. Milyarder Musk, model annesi Maye ve 14 çocuğundan biri olan X Æ A-Xii ile başkanlık jetinden inerken görüntülendi. Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk'ın annesinin hükümet uçağını kullanması tepki çekti.

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 14:11
Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

ABD Başkanı Donald Trump'a en yakın isimlerden biri olan Hükümet Verimliliği Departmanı Yöneticisi milyarder Elon Musk bu kez de annesi Maye Musk ile gündemde.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

ELON MUSK'IN ANNESİ BAŞKANLIK UÇAĞINDA GÖRÜLDÜ

Teknoloji milyarderinin annesi Maye Musk, dört yaşındaki torunu X Æ A-Xii ile birlikte Maryland'deki Joint Base Andrews'da Başkanlık jeti Air Force One uçağının penceresinde görüldü.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

MİLYARDER MUSK NEDEN AİLESİNİ BAŞKANLIK UÇAĞINDA GEZDİRİYOR?

Dünyanın en zengin insanlarından birisi olan Elon Musk ve ailesinin vergi mükelleflerinin finanse ettiği hükümet uçağını kullanması büyük tepki çekti.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

Musk şahsına ait özel jetlerden oluşan bir filo varken hükümet kaynaklarını açıkça kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

KAMERALARA EL SALLDI

Pazar akşamı Air Force One'da Elon Musk'a annesi Maye Musk ve dört yaşındaki oğlu X Æ A-12 eşlik ediyordu. Maye Musk ve torunu uçaktan inerken kameralara el salladı.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

"ELON ÜNLÜ OLANA KADAR BEN ÜNLÜYDÜM"

Elon Musk'ın annesi Maye, oğlu ünlü olmadan önce de tanınan bir isimdi. Modellik yapan Maye Musk Vogue'dan Time'a dünya çapında bilinen dergilerin kapakları için poz verdi.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

Anne Musk ayrıca, 2014'te dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin "Haunted" adlı şarkısının klibinde rol almıştı.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

Maye Musk ayrıca 2016'da New York Times'a verdiği bir röportajda "Elon ünlü olana kadar ben ünlüydüm" demişti.

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

İşte Elon Musk, Maye Musk ve X'in Başkanlık uçağından inerken kameralara yansıyan görüntüleri...

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

İşte Elon Musk, Maye Musk ve X'in Başkanlık uçağından inerken kameralara yansıyan görüntüleri...

Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı

İşte Elon Musk, Maye Musk ve X'in Başkanlık uçağından inerken kameralara yansıyan görüntüleri...