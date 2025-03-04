SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Galerileri

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın kardeşi ve Captagon uyuşturucu imparatorluğunun kilit isimlerinden mahir Esad'ın para kasalarının saklı olduğu gizli tüneller ortaya çıktı. 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esad'ın yıllarca Suriye'yi yağmalayacak elde ettiği paralar yazlık evinin altındaki tünellerde bulundu. İşte Mahir Esad'ın gizli tünelleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 16:31 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 16:34
Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın para kasalarının bulunduğu gizli tüneller ortaya çıktı.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

MAHİR ESAD'IN GİZLİ DEPOLARI ORTAYA ÇIKTI

Esad'ın kardeşi ve rejimin "en seçkin" birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esad'ın depoladığı paralar, yazlık evinde çıktı.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

SURİYE'Yİ YILLARCA YAĞMALADILAR

AFP'nin ortaya çıkardığı belgeler, Mahir Esad ve ağının, yaklaşık 14 yıldır süren iç savaş sırasında Suriye'yi nasıl yağmaladığını gözler önüne serdi.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

CAPTAGON AĞININ KİLİT İSMİ

Mahir Esad, Beşar'ın Captagon uyuşturucu ağının da kilit isimlerinden biriydi.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

AFP'nin elde ettiği belgelerde Mahir Esad'ın Dördüncü Tümen'in Suriye'de birçok pastaya bulaştığını, parya devletin içinde her şeyi tüketen bir "mafya" olduğu görüldü.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

MAFYA MAHİR NELER YAPTI?

Evleri ve çiftlikleri kamulaştırdı

El konulan yiyecekler, arabalar ve elektronik eşyalar satılacak

Bombalanan binalardan yağmalanan bakır ve metal

Yol kontrol noktalarında ve barikatlarda toplanan "ücretler"

Koruma şebekeleri kurdular, şirketlere petrol tankerlerinin eskortlukları için ödeme yaptırdılar, bazıları cihatçıların kontrolündeki bölgelerden geliyordu

Tütün ve metal ticaretini kontrol etti

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

GİZLİ TÜNELLER, GİZLİ OFİS

Yozlaşmış ağın merkezinde Mahir Esad'ın, Şam'ın yukarısındaki bir dağa oyulmuş, bazıları içinden bir kamyonun geçebileceği büyüklükteki tünellerden oluşan yeraltı labirentinde gizlenmiş özel ofisleri yer alıyordu.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

AFP, maskeli bir gardiyanın, gazetecilerini bir tur rehberi gibi sauna, yatak odası, hücreler olduğu anlaşılan yerler ve çeşitli "acil" çıkış yollarında gezdirdiğini yazdı. Tam ortada, 160 basamaklı dik bir merdivenin altında ise demir kapıları olan bir dizi tonoz bulunuyordu.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

KASALAR, BOŞ ROLEX KUTULARI…

Mahir Esad'ın yeraltı tünellerinde kasalar, boş rolex saat kutuları her tarafa dağılmış halde duruyor. Koridorlarda büyük kasalar ve nakit para paketleme makineleri bulunuyor. Ayrıca nakit para akışını gösteren belgeler de tünellerde ortaya çıkı.

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

MAHİR'İN PARA KAZANMA MAKİNESİ

AFP'ye göre Mahir Esad'ın asıl serveti, yurt dışında saklı bulunuyor. .

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

Carnegie Orta Doğu Merkezi uzmanı Kheder Khaddour'un belirttiğine göre Mahir Esad'ın başında olduğu Dördüncü Tümen tam bir para kazanma makinesiydi

Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…
Beşar Esad’ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon’dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var
Beşar Esad'ın uyuşturucu imparatorluğu! Captagon'dan milyarlarca dolar akıyordu: Başında Mahir Esad var