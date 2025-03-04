Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

AFP, maskeli bir gardiyanın, gazetecilerini bir tur rehberi gibi sauna, yatak odası, hücreler olduğu anlaşılan yerler ve çeşitli "acil" çıkış yollarında gezdirdiğini yazdı. Tam ortada, 160 basamaklı dik bir merdivenin altında ise demir kapıları olan bir dizi tonoz bulunuyordu.