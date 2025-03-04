Mahir Esad’ın gizli tünelleri! Yazlığın altından çıktı: Odalar, para kasaları…

Suriye'nin devrik diktatörü Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın para kasalarının bulunduğu gizli tüneller ortaya çıktı.
MAHİR ESAD'IN GİZLİ DEPOLARI ORTAYA ÇIKTI
Esad'ın kardeşi ve rejimin "en seçkin" birliği olan 4. Zırhlı Tümen'in komutanı Mahir Esad'ın depoladığı paralar, yazlık evinde çıktı.
SURİYE'Yİ YILLARCA YAĞMALADILAR
AFP'nin ortaya çıkardığı belgeler, Mahir Esad ve ağının, yaklaşık 14 yıldır süren iç savaş sırasında Suriye'yi nasıl yağmaladığını gözler önüne serdi.
CAPTAGON AĞININ KİLİT İSMİ
Mahir Esad, Beşar'ın Captagon uyuşturucu ağının da kilit isimlerinden biriydi.
AFP'nin elde ettiği belgelerde Mahir Esad'ın Dördüncü Tümen'in Suriye'de birçok pastaya bulaştığını, parya devletin içinde her şeyi tüketen bir "mafya" olduğu görüldü.
MAFYA MAHİR NELER YAPTI?
Evleri ve çiftlikleri kamulaştırdı
El konulan yiyecekler, arabalar ve elektronik eşyalar satılacak
Bombalanan binalardan yağmalanan bakır ve metal
Yol kontrol noktalarında ve barikatlarda toplanan "ücretler"
Koruma şebekeleri kurdular, şirketlere petrol tankerlerinin eskortlukları için ödeme yaptırdılar, bazıları cihatçıların kontrolündeki bölgelerden geliyordu
Tütün ve metal ticaretini kontrol etti
GİZLİ TÜNELLER, GİZLİ OFİS
Yozlaşmış ağın merkezinde Mahir Esad'ın, Şam'ın yukarısındaki bir dağa oyulmuş, bazıları içinden bir kamyonun geçebileceği büyüklükteki tünellerden oluşan yeraltı labirentinde gizlenmiş özel ofisleri yer alıyordu.
AFP, maskeli bir gardiyanın, gazetecilerini bir tur rehberi gibi sauna, yatak odası, hücreler olduğu anlaşılan yerler ve çeşitli "acil" çıkış yollarında gezdirdiğini yazdı. Tam ortada, 160 basamaklı dik bir merdivenin altında ise demir kapıları olan bir dizi tonoz bulunuyordu.
KASALAR, BOŞ ROLEX KUTULARI…
Mahir Esad'ın yeraltı tünellerinde kasalar, boş rolex saat kutuları her tarafa dağılmış halde duruyor. Koridorlarda büyük kasalar ve nakit para paketleme makineleri bulunuyor. Ayrıca nakit para akışını gösteren belgeler de tünellerde ortaya çıkı.
MAHİR'İN PARA KAZANMA MAKİNESİ
AFP'ye göre Mahir Esad'ın asıl serveti, yurt dışında saklı bulunuyor. .
Carnegie Orta Doğu Merkezi uzmanı Kheder Khaddour'un belirttiğine göre Mahir Esad'ın başında olduğu Dördüncü Tümen tam bir para kazanma makinesiydi