ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da yapılması beklenen nadir mineral anlaşması öncesi canlı yayında milyonların önünde tartıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenskiy'e Ukrayna'nın savaşmaya devam etmek için yeterli sayıda insana sahip olmadığını söyledi. Ukrayna Lideri ise JD Vance'in Ukrayna'ya gelmediğini ve bunu söyleyemeyeceğini savunarak, "Gel ve gör," dedi.

Zelenskiy, Kiev'in ısrar ettiği güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı vurguladı. Trump ise Zelenskiy'nin sözünü keserek ABD'nin Ukrayna'ya için halihazırda yaptıklarına "minnettar olmasını" söyledi. Trump, "Daha müteşekkir olmalısınız. Elinizde kart yok. Bizimle birlikte kartlarınız oluyor. Ama biz olmadan, hiç kartınız yok," dedi.

BEYAZ SARAY'I TERK ETTİ İki liderin görüşmesinin ardından yapılması planlanan basın toplantısı da iptal edildi ve Zelenskiy ani biçimde Beyaz Saray'ı terk etti. Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu.