ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'da yapılması beklenen nadir mineral anlaşması öncesi canlı yayında milyonların önünde tartıştı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenskiy'e Ukrayna'nın savaşmaya devam etmek için yeterli sayıda insana sahip olmadığını söyledi. Ukrayna Lideri ise JD Vance'in Ukrayna'ya gelmediğini ve bunu söyleyemeyeceğini savunarak, "Gel ve gör," dedi.
Zelenskiy, Kiev'in ısrar ettiği güvenlik garantilerine duyulan ihtiyacı vurguladı. Trump ise Zelenskiy'nin sözünü keserek ABD'nin Ukrayna'ya için halihazırda yaptıklarına "minnettar olmasını" söyledi. Trump, "Daha müteşekkir olmalısınız. Elinizde kart yok. Bizimle birlikte kartlarınız oluyor. Ama biz olmadan, hiç kartınız yok," dedi.
BEYAZ SARAY'I TERK ETTİ
İki liderin görüşmesinin ardından yapılması planlanan basın toplantısı da iptal edildi ve Zelenskiy ani biçimde Beyaz Saray'ı terk etti. Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu.
"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaşadıkları tartışmaya ilişkin, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.
UKRAYNA ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği X sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Şubat'ta Beştepe'de Zelenskiy'yi karşıladığı anlardan bir kare yer aldı.
Başkan Erdoğan'ın Ukrayna liderine şemsiye tuttuğu fotoğraf, Zelenskiy'in Türkiye ziyaretinde dünya gündemine damga vurmuştu. Trump kovduktan sonra Zelenskiy'e Avrupalı liderlerden destek yağarken Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Erdoğan paylaşımı yapması ise dikkat çekti.
İşte o paylaşım...