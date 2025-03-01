Elon Musk 14. kez baba oldu! Gayrimeşru çocuk iddiasından 2 hafta sonra bir bebek daha

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, babalık davası ve eski sevgilisi Grimes'in çocuklarına bakmadığı iddialarının ortasında 14. Kez baba oldu.

İKİ HAFTA İÇİNDE İKİ KEZ BABA OLDU Sosyal medya fenomeni, Ashley St. Clair'ın, Musk'ın çocuğunu doğurduğunu iddia etmesinden sadece iki hafta sonra Elon bir kez daha baba oldu. 13. kez baba! Fenomen Ashley St. Clair'dan bomba iddia: Bir çocuk doğurdum babası Elon Musk

14. ÇOCUĞU DOĞDU Elon Musk ve sevgilisi Shivon Zilis, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Yeni bebekle birlikte Elon Musk'ın çocuklarının sayısı 14 oldu.

X HESAPLARINDA DUYURDULAR Zilis, 28 Şubat Cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda çocuğu olduğunu duyurdu ve kendisi ve 53 yaşındaki Musk'ın ikinci bir oğullarının, Seldon Lycurgus'un ebeveynleri olduğunu açıkladı. Seldon'ın ne zaman doğduğunu açıklamadı.