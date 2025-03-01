Elon Musk 14. kez baba oldu! Gayrimeşru çocuk iddiasından 2 hafta sonra bir bebek daha

ABD'nin Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi Elon Musk, babalık davası ve eski sevgilisi Grimes'in çocuklarına bakmadığı iddialarının ortasında 14. Kez baba oldu.
İKİ HAFTA İÇİNDE İKİ KEZ BABA OLDU
Sosyal medya fenomeni, Ashley St. Clair'ın, Musk'ın çocuğunu doğurduğunu iddia etmesinden sadece iki hafta sonra Elon bir kez daha baba oldu.
14. ÇOCUĞU DOĞDU
Elon Musk ve sevgilisi Shivon Zilis, dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Yeni bebekle birlikte Elon Musk'ın çocuklarının sayısı 14 oldu.
X HESAPLARINDA DUYURDULAR
Zilis, 28 Şubat Cuma günü X hesabından yaptığı paylaşımda çocuğu olduğunu duyurdu ve kendisi ve 53 yaşındaki Musk'ın ikinci bir oğullarının, Seldon Lycurgus'un ebeveynleri olduğunu açıkladı. Seldon'ın ne zaman doğduğunu açıklamadı.
Zilis paylaşımında "Elon ile konuştuk ve güzel Arcadia'nın doğum günü ışığında, harika ve inanılmaz oğlumuz Seldon Lycurgus hakkında da doğrudan paylaşmanın daha iyi olacağını düşündük. Bir canavar gibi yapılı, altın gibi sağlam bir kalbi var. Onu çok seviyorum ♥️." ifadelerini kullandı.
Musk, Zilis'in X paylaşımına sadece "♥️" emojisi ile cevap verdi.
BİR DE TAŞIYICI ANNE
Tesla'nın kurucusu ve Zilis, Kasım 2021'de oğulları Strider ve kızları Azure olmak üzere ikizleri gizlice kucaklarına aldıklarını açıkladılar. Insider'ın Temmuz 2021'de yayımladığı mahkeme belgelerine göre ikizler, müzisyen Grimes ile taşıyıcı anne aracılığıyla Exa Dark Sideræl adında bir kız bebek dünyaya getirmelerinden sadece birkaç hafta önce doğmuştu.
Üç yıldan kısa bir süre sonra, 28 Şubat 2024'te çift birlikte üçüncü çocukları Arcadia'yı kucaklarına aldı.
FENOMEN CLAIR GAYRİMEŞRU ÇOCUĞU DUYURMUŞTU
Musk'ın 14. çocuğu haberi, fenomen Ashley St. Clair'in 14 Şubat Cuma günü Musk'la birlikte beş ay önce on üçüncü çocukları olan R.S.C. adlı oğlunu dünyaya getirdiklerini duyurmasının ardından geldi.
"BİR ÇOCUK DOĞURDUM BABASI ELON MUSK"
Clair paylaşımında "Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamamıştım ancak son günlerde magazin medyasının, neden olacağı zararı göz ardı ederek bunu yapmaya niyetli olduğu anlaşıldı." İfadelerini kullanmıştı.