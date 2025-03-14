Trump saldırısını bilmişti! Yeni Nostradamus’tan korkutan tahmin: Faciayı günler önceden haber verdi

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi ve daha pek çok olayı önceden tahmin eden bir "Yeni Nostradamus" olarak bilinen İngiliz kahin Craig Hamilton-Parker'ın pazartesi günü İngiltere'de meydana gelen kargo gemisi ile petrol tankeri kazasını önceden tahmin ettiği öne sürüldü.
İngiliz kahin 4 Mart'ta YouTube kanalında yayımladığı bir videoda kehanetlerini duyurdu.
KARGO GEMİSİYLE PETROL TANKERİ ÇARPIŞTI
İskoçya'nın Grangemouth limanından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD'ye ait petrol tankerine çarpmıştı. İngiliz kahinin videosunda "Sorunlu bir gemi veya bir şey gördüm ve yakında bir petrol tankeri sorunu çıkacağını hissettim" dediği ortaya çıktı.
İNGİLİZ KAHİN ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ
Kendini kahin olarak tanımlayan kişi, "Bu bir petrol tankeri olabilir, belki de yolcu gemisi olabilir ama sanki bir tür kirlilik varmış gibi hissettim" dedi.
OKYANUSUN ORTASINDA SAATLERCE YANDI
Yeni Nostradamus'un videosundan yedi gün sonra, 11 Mart'ta, MV Solong kargo gemisi, 18.000 ton jet yakıtı taşıyan ABD bayraklı petrol tankeri MV Stena Immaculate ile İngiliz kıyılarında çarpıştı, her iki gemi de alev aldı ve alevler ve İngiliz Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.
Neyse ki kurtarma ekipleri Solong'daki mürettebattan 13 kişiyi kurtarmayı başardı ancak geriye kalan kişi kayıptı ve pazartesi günü arama çalışmalarına son verilmesinin ardından öldüğü varsayıldı. Stena Immaculate'in 23 mürettebatının tamamı kurtarıldı.
KAPTAN RUS ÇIKTI SORU İŞARETLERİ ARTTI
İngiliz yetkililer ayrıca Solong'un ismi açıklanmayan Rus uyruklu 59 yaşındaki kaptanını da ağır ihmalkarlık sonucu adam öldürme şüphesiyle tutukladı. Öte yandan kargo gemisinin kaptanının Rus olduğu ortaya çıktı.
SADECE KAZA DEĞİL BİR DE KİRLİLİK DEDİ
CNN'in haberine göre, çevre grubu Oceanu UK'nin Stena Immaculate'in jet yakıtı yükünün denize dökülmesi durumunda "büyük" bir çevresel hasar potansiyeli olabileceği uyarısında bulundu. Uyarının ardından akıllara kahin Hamilton-Parker'ın "kirlilik" tahmini geldi.
Hamilton-Parker petrolün "yaban hayatının yanı sıra balık popülasyonlarının da yaşamını tehdit edebileceği" uyarısında bulunmuştu.
TRUMP SALDIRISINI DA BİLMİŞTİ
Hamilton-Parker geçtiğimiz temmuz ayında o dönem ABD Başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik bir tehdit uyarısında bulunmuştu. Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde uğradığı suikast girişimi kahinin uyarısından 2 gün sonra düzenlenmişti.