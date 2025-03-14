Trump saldırısını bilmişti! Yeni Nostradamus’tan korkutan tahmin: Faciayı günler önceden haber verdi

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi ve daha pek çok olayı önceden tahmin eden bir "Yeni Nostradamus" olarak bilinen İngiliz kahin Craig Hamilton-Parker'ın pazartesi günü İngiltere'de meydana gelen kargo gemisi ile petrol tankeri kazasını önceden tahmin ettiği öne sürüldü.

İngiliz kahin 4 Mart'ta YouTube kanalında yayımladığı bir videoda kehanetlerini duyurdu.

KARGO GEMİSİYLE PETROL TANKERİ ÇARPIŞTI İskoçya'nın Grangemouth limanından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD'ye ait petrol tankerine çarpmıştı. İngiliz kahinin videosunda "Sorunlu bir gemi veya bir şey gördüm ve yakında bir petrol tankeri sorunu çıkacağını hissettim" dediği ortaya çıktı.

İNGİLİZ KAHİN ÖNCEDEN TAHMİN ETMİŞTİ Kendini kahin olarak tanımlayan kişi, "Bu bir petrol tankeri olabilir, belki de yolcu gemisi olabilir ama sanki bir tür kirlilik varmış gibi hissettim" dedi.