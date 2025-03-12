Okyanusta facia! Kuzey Denizi’nde petrol tankerine çarpan geminin kaptanı Rus çıktı

İskoçya'nın Grangemouth limanından Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD'ye ait petrol tankerine çarptı. Kazayla ilgili soru işaretleri artarken geminin sahibi bir petrol tankerine çarpan kargo gemisinin kaptanının Rus vatandaşı olduğunu duyurdu.

İskoçya’nın Grangemouth limanından Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD’ye ait petrol tankerine çarptı, EPA

GEMİLER ÇARPIŞTI ATEŞ TOPUNA DÖNDÜ

Milyonlarca galon havacılık yakıtı denize dökülüp tutuştu ve bir anda her iki gemiyi de saran devasa bir ateş topu oluştu. Yangın pazartesi gecesi boyunca devam ederken her iki gemide de mürettabatın çoğu hayatta kalmayı başardı.

İskoçya’nın Grangemouth limanından Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD’ye ait petrol tankerine çarptı, EPA

SANİYELER KALA KURTULDULAR

ABD'ye ait 50 bin tonluk Stena Immaculate adlı askeri gemide bulunan 23 mürettebat, Portekiz bayraklı kargo gemisi Solong'un gemiye çarpması sonucu saniyeler kala gemiyi terk etti.

İskoçya’nın Grangemouth limanından Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD’ye ait petrol tankerine çarptı, EPA

KAZANIN ARDINDAN TEK BİR SORU VAR!

Gece boyu söndürülemeyen yangının ardından tek soru ise "Böylesine yıkıcı bir çarpışma navigasyonun son teknoloji olduğu bir dönemde nasıl meydana geldi?" oldu.

İskoçya’nın Grangemouth limanından Hollanda’nın Rotterdam kentine doğru yol alan Solong adlı kargo gemisi dün Yorkshire açıklarında ABD’ye ait petrol tankerine çarptı, EPA

KAPTAN RUS ÇIKTI

Nakliye şirketi Ernst Russ, Solong'un geri kalan mürettebatının Rus ve Filipinli olduğunu söyledi.

Polis, pazartesi günü Hull açıklarında meydana gelen korkunç gemi kazasıyla bağlantılı olarak bir adamın ağır ihmalkarlık sonucu adam öldürme şüphesiyle tutuklandığını söyledi.

Hala alevler içinde olan Solong'daki 13 kişi daha yara almadan karaya çıkarıldı. Bir mürettebat üyesi denizde kayboldu, öldüğü varsayılıyor.

Stena Immaculate'den kurtulan bir Amerikalı şöyle dedi: "Gün kötü başladı ama muhteşem bir şekilde sona erdi. Neden? 23'ümüz de gemiden hiç kimse yaralanmadan indik.