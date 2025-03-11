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Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

Galler Prensesi Kate Middleton bu kez de elbisesindeki gizli mesaj iddialarıyla gündeme damga vurdu. Geçtiğimiz yıl bir anda ortadan kaybolan; öldüğü iddialarıyla ve ardından kanser olduğu haberiyle gündemden düşmeyen Galler Prensesi Commonwealth Day'de (Milletler Topluluğu Günü) boy gösterdi. Bu kez gündem ise Kate Middleton'un kıyafeti oldu. Hayranları, Middleton'un elbisesi ile gizli bir mesaj verdiğini iddia etti. İşte soru işaretlerine yol açan o kıyafet...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 14:07 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 14:10
Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

Geçtiğimiz yıl bir anda ortadan kaybolması ve uzun süre kamuoyuna çıkmamasının ardından öldüğüne yönelik haberlerle Kraliyet Ailesi'ni karıştıran Galler Prensesi Kate Middleton, Commonwealth Day'de (Milletler Topluluğu Günü) boy gösterdi.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

GALLER PRENSESİ'NDEN GİZLİ MESAJ

Prenses Middleton bu kez de törende giydiği kıyafetle gündeme damga vurdu. Galler Prensesi'nin kıyafeti ile dünyaya gizli bir mesaj verdiği iddia ediliyor.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

SANSASYONLARLA GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU

Galler Prensesi Kate Middleton, son dönemde önemli günlerde kamuoyuna çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl uzun bir süre ortadan kaybolan Middleton'ın hayatını kaybettiği iddia edilmiş, Kraliyet Ailesi tarafından servis edilen dublörlü görüntüler ise büyük bir sansasyona yol açmıştı.

İddiaların çığırından çıkmasının ardından Middleton ekran karşısına geçerek kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

KATE YENİDEN BOY GÖSTERDİ

43 yaşındaki Kate, Westminster Abbey'deki etkinliğe katılan diğer üst düzey Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte eşi Prens William'la birlikte gülümserken görüntülendi.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

O KIYAFETİ İLK KEZ GİYMİYOR

Kensington Sarayı, Kate'in Catherine Walker imzalı kırmızı bir elbise ve Gina Foster imzalı bir şapka giydiğini açıkladı.

Tutumlu prenses, fiyonkla birlikte gelen elbiseyi, 2021'de Abbey'deki ilk Noel Şarkısı konseri de dahil olmak üzere birçok kez giymişti.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

DIANA'NIN KÜPELERİNİ TAKTI

Kate ayrıca bir zamanlar Prenses Diana'ya ait olan Collingwood inci ve elmas küpeleri ve Kraliçe II. Elizabeth'in Japon dört sıra inci gerdanlığını da taktı.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

GİZLİ MESAJ KIYAFETTE! HAYRANLARI FARK ETTİ

Galler Prensesi'nin kıyafeti spekülasyonlara da yol açtı. Kraliyet hayranları, geleceğin Kraliçesi'nin kıyafet tercihinde bir detayı fark etti.

Hayranlar, kıyafetinin Kanada bayrağı renginde olduğunu söyledi ve X'te paylaşım yaparken Kate Middleton için "Kanada kırmızısı giyiyor" yazdı.

Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti
Kate'in renk seçimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için defalarca çağrıda bulunmasının ardından geldi. Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Eğer insanlar oyunu doğru oynamak isteselerdi, eyalet olacakları %100 kesin olurdu" demişti. Kanada ile ABD arasında ticaret savaşı naraları atılırken Kanada Başbakanı Trudeau, Trump ile yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında ağlamıştı.
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