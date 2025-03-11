Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

Geçtiğimiz yıl bir anda ortadan kaybolması ve uzun süre kamuoyuna çıkmamasının ardından öldüğüne yönelik haberlerle Kraliyet Ailesi'ni karıştıran Galler Prensesi Kate Middleton, Commonwealth Day'de (Milletler Topluluğu Günü) boy gösterdi.
GALLER PRENSESİ'NDEN GİZLİ MESAJ
Prenses Middleton bu kez de törende giydiği kıyafetle gündeme damga vurdu. Galler Prensesi'nin kıyafeti ile dünyaya gizli bir mesaj verdiği iddia ediliyor.
SANSASYONLARLA GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU
Galler Prensesi Kate Middleton, son dönemde önemli günlerde kamuoyuna çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl uzun bir süre ortadan kaybolan Middleton'ın hayatını kaybettiği iddia edilmiş, Kraliyet Ailesi tarafından servis edilen dublörlü görüntüler ise büyük bir sansasyona yol açmıştı.
İddiaların çığırından çıkmasının ardından Middleton ekran karşısına geçerek kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü duyurmuştu.
KATE YENİDEN BOY GÖSTERDİ
43 yaşındaki Kate, Westminster Abbey'deki etkinliğe katılan diğer üst düzey Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte eşi Prens William'la birlikte gülümserken görüntülendi.
O KIYAFETİ İLK KEZ GİYMİYOR
Kensington Sarayı, Kate'in Catherine Walker imzalı kırmızı bir elbise ve Gina Foster imzalı bir şapka giydiğini açıkladı.
Tutumlu prenses, fiyonkla birlikte gelen elbiseyi, 2021'de Abbey'deki ilk Noel Şarkısı konseri de dahil olmak üzere birçok kez giymişti.
DIANA'NIN KÜPELERİNİ TAKTI
Kate ayrıca bir zamanlar Prenses Diana'ya ait olan Collingwood inci ve elmas küpeleri ve Kraliçe II. Elizabeth'in Japon dört sıra inci gerdanlığını da taktı.
GİZLİ MESAJ KIYAFETTE! HAYRANLARI FARK ETTİ
Galler Prensesi'nin kıyafeti spekülasyonlara da yol açtı. Kraliyet hayranları, geleceğin Kraliçesi'nin kıyafet tercihinde bir detayı fark etti.
Hayranlar, kıyafetinin Kanada bayrağı renginde olduğunu söyledi ve X'te paylaşım yaparken Kate Middleton için "Kanada kırmızısı giyiyor" yazdı.