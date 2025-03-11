Kate Middleton’dan gizli mesaj! Aylar sonra kamuoyuna çıktı: Hayranları elbisesinde fark etti

Geçtiğimiz yıl bir anda ortadan kaybolması ve uzun süre kamuoyuna çıkmamasının ardından öldüğüne yönelik haberlerle Kraliyet Ailesi'ni karıştıran Galler Prensesi Kate Middleton, Commonwealth Day'de (Milletler Topluluğu Günü) boy gösterdi.

GALLER PRENSESİ'NDEN GİZLİ MESAJ Prenses Middleton bu kez de törende giydiği kıyafetle gündeme damga vurdu. Galler Prensesi'nin kıyafeti ile dünyaya gizli bir mesaj verdiği iddia ediliyor.

SANSASYONLARLA GÜNDEME DAMGA VURMUŞTU Galler Prensesi Kate Middleton, son dönemde önemli günlerde kamuoyuna çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl uzun bir süre ortadan kaybolan Middleton'ın hayatını kaybettiği iddia edilmiş, Kraliyet Ailesi tarafından servis edilen dublörlü görüntüler ise büyük bir sansasyona yol açmıştı. İddiaların çığırından çıkmasının ardından Middleton ekran karşısına geçerek kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü duyurmuştu.

KATE YENİDEN BOY GÖSTERDİ 43 yaşındaki Kate, Westminster Abbey'deki etkinliğe katılan diğer üst düzey Kraliyet Ailesi üyeleriyle birlikte eşi Prens William'la birlikte gülümserken görüntülendi.