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Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bir detay görenleri şaşkına çevirdi. Kurşunlar havada uçuşurken Trump'ın tam arkasında duran bir adamın kılını dahi kıpırdatmadığı görüldü. Peki, kim bu adam? Saldırı ile ilgili kurgu iddiaları anbean güçlenirken Trump'ın arkasında duran adamın kimliği ve Kennedy detayı ise gündeme damga vurdu. İşte, kurşunlara rağmen gözünü bile kırpmayan o adam ve dikkat çeken hikayesi…

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 13:38 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 14:09
Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti 1

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından gözler CIA, ABD Gizli Servisi ve mevcut Başkan Joe Biden hükümetine yönelirken çok sayıda iddia da saldırının kurgu olduğunu işaret ediyor.

Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti 2

SENARYO TANIDIK KURGU KİMİN?

Biden hükümeti, CIA ve Gizli Servis farklı kanallar aracılığıyla suçlanırken bir grup ise tüm bu olanların Trump'ın oyunu olduğunu iddia ediyor. Seçim öncesi saldırıda senaryo oldukça tanıdık. Peki, Trump saldırısını kim kurguladı?

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Trump'ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti "Açıklayacağım" dediği Kennedy suikasti gibi oluyordu

Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti 3

TRUMP SALDIRISI KURGU MU?

Öyle ki saldırı anında Trump'ın hemen arkasında kılını dahi kıpırdatmadan duran bir adamın pek çok kişiye kendisini John F. Kennedy Jr. olarak tanıtan Vincent Fusca olduğu ortaya çıktı ve saldırı ile ilgili kurgu iddialarının alevlenmesine yol açtı.

Trump saldırısında şoke eden detay!

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