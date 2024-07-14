Trump saldırısında kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı: Kennedy detayı şoke etti

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bir detay görenleri şaşkına çevirdi. Kurşunlar havada uçuşurken Trump'ın tam arkasında duran bir adamın kılını dahi kıpırdatmadığı görüldü. Peki, kim bu adam? Saldırı ile ilgili kurgu iddiaları anbean güçlenirken Trump'ın arkasında duran adamın kimliği ve Kennedy detayı ise gündeme damga vurdu. İşte, kurşunlara rağmen gözünü bile kırpmayan o adam ve dikkat çeken hikayesi…