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Trump saldırısı hatıra tişörtlerinde! Çinli perakendeciler krizi fırsata çevirdi: Biden’dan hızlı harekete geçtiler

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın uğradığı silahlı saldırının ardından Çinli perakendeciler anında harekete geçti ve krizi resmen fırsata çevirdi. Saldırıdan iki saat sonra Çin mağazaları Trump'ın yaralı fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle dolup taştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında çok geç açıklama yapmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları ise "Çinli perakendeciler Biden'dan hızlı" dedi.

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Giriş Tarihi 14 Temmuz 2024, 15:34 Güncelleme 14 Temmuz 2024, 15:37
Trump saldırısı hatıra tişörtlerinde! Çinli perakendeciler krizi fırsata çevirdi: Biden’dan hızlı harekete geçtiler 1

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya'da seçim mitingi sırasında uğradığı silahlı saldırının ardından Çinli perakendeciler harekete geçti.

Trump saldırısı hatıra tişörtlerinde! Çinli perakendeciler krizi fırsata çevirdi: Biden’dan hızlı harekete geçtiler 2

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Trump, suikast girişiminden kıl payı kurtulurken Çin'deki perakendeciler krizi fırsata çevirdi.

Trump saldırısı hatıra tişörtlerinde! Çinli perakendeciler krizi fırsata çevirdi: Biden’dan hızlı harekete geçtiler 3

İki saat içinde Çin mağazaları yaralı Trump'ın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle dolup taştı.

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