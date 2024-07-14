Trump saldırısı hatıra tişörtlerinde! Çinli perakendeciler krizi fırsata çevirdi: Biden’dan hızlı harekete geçtiler

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın uğradığı silahlı saldırının ardından Çinli perakendeciler anında harekete geçti ve krizi resmen fırsata çevirdi. Saldırıdan iki saat sonra Çin mağazaları Trump'ın yaralı fotoğraflarının basılı olduğu tişörtlerle dolup taştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında çok geç açıklama yapmasını eleştiren sosyal medya kullanıcıları ise "Çinli perakendeciler Biden'dan hızlı" dedi.