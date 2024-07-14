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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024, 13:07 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024, 13:07

Trump saldırısında şoke eden detay! Kurşunlar havada uçuşurken eski başkanın arkasında kıpırdamadan duruyordu: O adam bakın kim çıktı

Saldırı anında Trump’ın hemen arkasında kılını dahi kıpırdatmadan duran bir adam görenlerin dikkatini çekti. Trump’ın vurulduğu ana ilişkin görüntülerde eski başkanın tam arkasında duran bir adamın onca kurşun sesine ve kargaşaya rağmen kılını kıpırdatmaması görenleri hayrete düşürdü. Vincent Fusca olduğu öğrenilen kişinin QAnon hareketi olarak bilinen ve “ABD’nin şeytana tapan bir grup pedofilinin oluşturduğu derin devlet tarafından yönetildiğine” yönelik komplo teorileri ortaya atan bir grubun üyesi olduğu ortaya çıktı.

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