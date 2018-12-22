Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager Jespersen için protesto
Fas'ta Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarka vatandaşı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland için Danimarka, Norveç ve Fas'ta protestolar düzenlendi.
22 Aralık 2018 Cumartesi, 12:40:04 Güncelleme: 12:43:37
Fasta öldürülen İskandinav kadın turistlerin infaz görüntüleri olduğu öne sürülen video inceleniyor. Fas'ta Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarka vatandaşı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland için Danimarka, Norveç ve Fas'ta protestolar düzenlendi.
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