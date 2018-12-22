Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager Jespersen için protesto

Fas'ta Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarka vatandaşı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland için Danimarka, Norveç ve Fas'ta protestolar düzenlendi.

22 Aralık 2018 Cumartesi, 12:40:04 Güncelleme: 12:43:37
Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager için protesto

Fasta öldürülen İskandinav kadın turistlerin infaz görüntüleri olduğu öne sürülen video inceleniyor. Fas'ta Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarka vatandaşı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland için Danimarka, Norveç ve Fas'ta protestolar düzenlendi.

Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager için protesto

Her üç ülkede de çok sayıda kişi sokaklara çıktı ve ellerinde iki turist kadının fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıyarak terörü lanetleyen sloganlar attı.

Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager için protesto

Fas'ta da tur operatörleri ve tur rehberleri önderliğinde bir grup, öldürülen turistler için yürüyüş düzenledi.

Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager için protesto

Yürüyüşte 'Terörün dini yoktur' pankartları taşındı.

Teröristlerin tecavüz edip öldürdüğü Maren Ueland ve Louisa Vesterager için protesto

Çok sayıda Fas vatandaşı, öldürülen turistlerin anısına fotoğraflarının önünde mum yaktı.

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