Merakla beklenen araştırma sonuçlandı! Hangi ülke ne kadar dindar?

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

21 Aralık 2018 Cuma, 21:11:57 Güncelleme: 21:12:09
Merakla beklenen araştırma sonuçlandı! Hangi ülke ne kadar dindar?

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

67 ÇİN
Dindar bir insanım: 9%
Dindar değilim: 23%
Ateistim: 67%
Yanıt yok: 1%
* Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist

Merakla beklenen araştırma sonuçlandı! Hangi ülke ne kadar dindar?

66 JAPONYA
Dindar bir insanım: 13%
Dindar değilim: 31%
Ateistim: 29%
Yanıt yok: 26%

Merakla beklenen araştırma sonuçlandı! Hangi ülke ne kadar dindar?

65 İSVEÇ
Dindar bir insanım: 22%
Dindar değilim: 55%
Ateistim: 18%
Yanıt yok: 5%

Merakla beklenen araştırma sonuçlandı! Hangi ülke ne kadar dindar?

64 ÇEKYA
Dindar bir insanım: 24%
Dindar değilim: 47%
Ateistim: 25%
Yanıt yok: 3%

Merakla beklenen araştırma sonuçlandı! Hangi ülke ne kadar dindar?

63 BİRLEŞİK KRALLIK
Dindar bir insanım: 27%
Dindar değilim: 58%
Ateistim: 11%
Yanıt yok: 3%

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