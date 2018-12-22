Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)

Kuzey Kore'nin çok konuşulan lideri Kim Jong Un bu kez saçlarıyla gündeme geldi. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeliyle ilgili bilinmeyen gerçek

22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:02:39 Güncelleme: 18:37:24
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)

Kuzey Kore'yi 1948-1994 yılları arasında tam 46 yıl yöneten ülkenin efsane lideri Kim İl-sung, 1994 yılında hayatını kaybedince yerine oğlu Kim Jong-il yönetmeye başlamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)

Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.

İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)

En büyük oğlan öldürüldü

En büyük oğlan olan Kim Jong-nam, 2001'e kadar babanın yerine gelecek en büyük çocuk olarak görülüyordu. Ancak 2001'de bir hata yaptı, sahte pasaportla gittiği Tokyo'daki Disneyland'i ziyaret ederken yakalandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)

Sonra Macao'da yaşamaya başlayan büyük oğlan, ülkenin rejimini, hafifçe eleştirmeye başlamıştı. Geçtiğimiz şubat ayında Malezya'da öldürüldü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)

"SADECE EN KÜÇÜK OĞLAN LİDER OLABİLİR"

Üçüncü eşten olan iki erkek çocuktan büyüğü olan Kim Jong-chol 2015'te Londra'da bir Eric Clapton konserinde görüldü. Hakkında pek bir şey bilinmiyordu.

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