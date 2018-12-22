Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeli... (Kim Jong Un'un bilinmeyenleri)
Kuzey Kore'nin çok konuşulan lideri Kim Jong Un bu kez saçlarıyla gündeme geldi. İşte Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un saç modeliyle ilgili bilinmeyen gerçek
22 Aralık 2018 Cumartesi, 14:02:39 Güncelleme: 18:37:24
Kim Jong–İl üç kez evlenmişti. İlk eşi 1971'de bir oğlan doğurmuştu. Ama nedense Moskova'ya sürülerek uzaklaştırıldı.
İkinci eşi ise şanssız bir kadındı. İki kızı olmuştu, oğlan doğuramayınca, o da gözden düştü. Üçüncü eşi Ko Yung-hui ise Japonya kökenli, Koreli şarkıcı ve dansçı idi ve nihayet iki oğlu ve de bir kızı oldu.
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