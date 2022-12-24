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Haberler Dünya Terör örgütü PKK yanlıları Paris'i savaş alanına çevirdi! Türkiye'deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Terör örgütü PKK yanlıları Paris'i savaş alanına çevirdi! Türkiye'deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırı sonrası polisle çatıştı. Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. PKK yanlıları ellerinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan posterleri taşıdı. Dün gerçekleşen saldırı sonrası ölenlerin terör örgütü PKK üyesi oldukları ortaya çıkmıştı. Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
24.12.2022 19:41 - Son Güncelleme: 24.12.2022 20:09
Terör örgütü PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi! Türkiye’deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te dün gerçekleşen silahlı saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti.


PARİS'İ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER | VİDEO İZLE


Saldırıda hayatını kaybedenlerden 2'sinin terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.

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Terör örgütü PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi! Türkiye’deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Ölenlerden Emine Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise, PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi! Türkiye’deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

PKK sempatizanları ile HDP'liler saldırının arkasında Türkiye'nin olduğu iddiasını ve imasını yaymaya başladıkları görüldü.

Terör örgütü PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi! Türkiye’deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi! Türkiye’deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.

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