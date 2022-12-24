Terör örgütü PKK yanlıları Paris’i savaş alanına çevirdi! Türkiye’deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı

Ölenlerden Emine Kara'nın PKK/KCK terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde Fransa'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, Şirin'in ise, PKK/KCK terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2017 yıllında cezaevine girdiği öğrenildi.