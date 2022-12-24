Terör örgütü PKK yanlıları Paris'i savaş alanına çevirdi! Türkiye'deki siyasi ayak HDP iftiraya başladı
Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırı sonrası polisle çatıştı. Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı. Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi. Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi. PKK yanlıları ellerinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan posterleri taşıdı. Dün gerçekleşen saldırı sonrası ölenlerin terör örgütü PKK üyesi oldukları ortaya çıkmıştı. Ortalık savaş alanına dönerken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi.
24.12.2022 19:41 - Son Güncelleme: 24.12.2022 20:09
Fransa'nın başkenti Paris'te dün gerçekleşen silahlı saldırı sonrası 3 kişi hayatını kaybetmişti.
PARİS'İ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİLER | VİDEO İZLE
Saldırıda hayatını kaybedenlerden 2'sinin terör örgütü PKK üyesi olduğu ortaya çıktı.