Paris'te ölenler PKK'lı çıktı! Atina ve Paris'te terör yandaşları polisle çatıştı...
Avrupa karıştı! Fransa'nın başkenti Paris'te, bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Öte yandan Yunanistan'ın başkenti Atina'da da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı. Öte yandan Paris'te ölenlerden 2'sinin PKK'lı olduğu ortaya çıkarken PKK sempatizanları ile HDP'liler Türkiye'ye iftira yarışına girdi. İşte detaylar...
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay sonrası Paris ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da PKK yandaşları polisle çatıştı.
PARİS'TE SALDIRI 3 KİŞİ ÖLDÜ
Fransa'nın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin öldüğü, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığını açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.
Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.
Bu arada Fransız basını, polisin saldırganı silahıyla yakaladığını duyurdu. Yakalandığı sırada polise direnmeyen saldırganın yüzünden yaralandığı belirtildi.
Paris Savcısı Laure Beccuau, saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Beccuau, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.