Balkan ülkeleri SİHA almaya başladı Yunan’ın etekleri tutuştu! Sırbistan’ın arkasına sığınıp ANKA ve KIZILELMA’yı manşetlerine taşıdılar
Türk kuşları tüm dünyada en çok konuşulan hava savunması arasında yer alıyor. Özellikle Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ'daki üstün başarılarıyla gözde olan SİHA'lar Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu. SİHA'ların hemen ardından gelen ANKA ve KIZILELMA ile Yunanistan'ın etekleri iyice tutuştu. Dışişleri Bakanı Dendias üstünden Ankara'ya mesajlar gönderirken Sırbistan'ın arkasına saklanan Yunan medyası ise, yeni Türk drone'larını anında haberleştirdi.
Suriye'den Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan Etiyopya'ya ve son olarak Ukrayna'ya birçok savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı, artık resmen Balkan ülkesi Arnavutluk'tada havalanacak. Arnavutluk hükümeti ile Baykar arasındaki anlaşma başkent Tiran'da imzalandı. Üç Bayraktar TB2'nin Arnavutluk ordusunun hizmetine sunulmasını sağlayacak anlaşma töreninde kürsüye çıkan Başbakan Edi Rama, Türkiye ile aynı tarafta ve stratejik ortak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkürlerini sunduğu anlaşmadan bir gün sonra, Tiran yönetiminin bir başka konuğu daha vardı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.
Geçen ay Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşadığı büyük diplomatik fiyaskoyla gündeme gelen Nikos Dendias, Tiran'da Arnavut mevkidaşı ve Başbakan Rama ile görüştü. Rama ile öğle yemeği yiyen Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alınmasına dair rahatsızlığını gizlemedi. Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyesi olmayı seçerek 'kilit bir seçim' yaptığını vurgulayan Yunan bakan, Başbakan Rama ile görüşmesinin ardından son bir açıklama yapmak istediğini söyledi.
Dendias, Rama'ya Türkiye ile işbirliği yapan kimseyle sorunları olmadığını ancak 'Türk yayılmacılığı'yla büyük bir sorun yaşadıklarını iletti. Yunan bakan, herhangi bir faktörün Avrupalı ideallerine hizmet etmesi gerektiğini savunup Arnavutluk'tan 'yayılmacılığın tezahürü'ne izin vermemesini istedi. Nikos Dendias, daha da ileri gidip Türkiye'nin amacının işbirliği değil bölgede nüfuz elde ederek 'yayılmacı politikası'nı uygulamak olduğunu iddia etti.
Yunan Skai televizyonu, Tiran temaslarını 'Arnavutluk'la Bayraktar anlaşmasının ardından Dendias'ın Türkiye'ye mesajları' başlığıyla sundu. Televizyonun diplomasi editörü Maria Tsilinikou Tiran'dan canlı bağlantı yaptı, haberde Nikos Dendias'ın Türkiye ile SİHA anlaşmasına imza atan Arnavutluk yönetimine 'açık bir mesaj' verdiği savunuldu.
Kathimerini gazetesi, 'Arnavutluk'tan Dendias: 'Yayılmacı güçler' Batı Balkanlarda sahneye çıktı' başlıklı haberinde Yunan dışişleri bakanının Balkan turunu aktardı. Gazete, Dendias'ın "Bu yayılmacı güçler, korkarım işbirliği değil Avrupa değerleri ve perspektifiyle tutarsız nüfuz alanları yaratma nihai hedefiyle Batı Balkanlara yaklaşmayı deniyor" cümlesini öne çıkardı.