Balkan ülkeleri SİHA almaya başladı Yunan’ın etekleri tutuştu! Sırbistan’ın arkasına sığınıp ANKA ve KIZILELMA’yı manşetlerine taşıdılar

Suriye'den Libya'ya, Dağlık Karabağ'dan Etiyopya'ya ve son olarak Ukrayna'ya birçok savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı, artık resmen Balkan ülkesi Arnavutluk'tada havalanacak. Arnavutluk hükümeti ile Baykar arasındaki anlaşma başkent Tiran'da imzalandı. Üç Bayraktar TB2'nin Arnavutluk ordusunun hizmetine sunulmasını sağlayacak anlaşma töreninde kürsüye çıkan Başbakan Edi Rama, Türkiye ile aynı tarafta ve stratejik ortak olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Edi Rama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak teşekkürlerini sunduğu anlaşmadan bir gün sonra, Tiran yönetiminin bir başka konuğu daha vardı: Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.