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Soykırım destekçisi Meta'dan rezalet savunma: "İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını "yanlışlıkla" kapattık"

Gazze'de soykırım yapan siyonist terör devleti İsrail'i destekleyen Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, akılalmaz iddialarla kendini savundu. Meta, İrlandalı kadın basketbolcuların, kendilerini "antisemitik" olmakla suçlayan İsrailli rakipleriyle tokalaşmamasıyla gündeme gelen İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının "yanlışlıkla" kapatıldığını iddia etti.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 17:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 17:47
Soykırım destekçisi Meta’dan rezalet savunma: İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını yanlışlıkla kapattık 1

Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, İrlandalı kadın basketbolcuların, kendilerini "antisemitik" olmakla suçlayan İsrailli rakipleriyle tokalaşmamasıyla gündeme gelen İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının "yanlışlıkla" kapatıldığını savundu.

Soykırım destekçisi Meta’dan rezalet savunma: İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını yanlışlıkla kapattık 2

İrlanda Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta kapatılan hesabın, dün yerel saatle 17.00 sonrası açıldığı bilgisinin Meta tarafından kendilerine iletildiği belirtildi.

Soykırım destekçisi Meta’dan rezalet savunma: İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını yanlışlıkla kapattık 3

Açıklamada, hesap kapatma işleminin "yanlışlıkla" yapıldığı bilgisinin de Meta tarafından iletildiği aktarıldı.

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