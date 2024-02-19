Soykırım destekçisi Meta'dan rezalet savunma: "İrlanda Basketbol Federasyonunun hesabını "yanlışlıkla" kapattık"

Gazze'de soykırım yapan siyonist terör devleti İsrail'i destekleyen Facebook ve Instagram sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, akılalmaz iddialarla kendini savundu. Meta, İrlandalı kadın basketbolcuların, kendilerini "antisemitik" olmakla suçlayan İsrailli rakipleriyle tokalaşmamasıyla gündeme gelen İrlanda Basketbol Federasyonunun Instagram hesabının "yanlışlıkla" kapatıldığını iddia etti.