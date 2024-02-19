Mescid-i Aksa’da siyonist abluka! Soykırımcı İsrail duyurdu: Ramazan’da Filistinlilerin ibadet etmesi yasaklanacak

Terör devleti İsrail, Gazze'de aylardır soykırım suçu işlerken Kudüs'te de Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanları haftalardır engelleyen soykırımcı İsrail Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'da ibadetin yasaklanacağını duyurdu.

MESCİD-İ AKSA'DA SİYONİST ABLUKA

İsrail Başbakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞLER YASAKLANACAK

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Adalet Bakanı Yaariv Levin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve diğer hükümet ve güvenlik teşkilatı yetkilileri ramazanda Mescid-i Aksa'da getirilecek kısıtlamaları görüştü.

Güvenlik teşkilatının hükümete yaptığı bilgilendirmede, Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı uygulanmasının, İsrail-Filistin coğrafyasında Müslümanları bir araya getireceği, "bölgede patlamaya yol açabileceği", Tel Aviv'in ihtiyaç duyduğu Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Müslüman ülkelerle ilişkilere zarar vereceği uyarısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinli erkeklerin 60 yaş, kadınların da 50 yaş üstüne izin verilmesi ancak yine de kutsal mabede girecek Filistinlilerin kısıtlanması kararlaştırıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaş gruplarının Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanması değerlendirildi ancak hangi yaş grubunun yasaklanacağı henüz kararlaştırılmadı. Başsavcı Baharav-Miara, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Aksa'ya girişinin engellenmesinin yasal sorunlar doğurabileceğini ve İsrail Yüksek Mahkemesi'ne kararın bozulması için başvurular yapılabileceğini belirtti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.