SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Mescid-i Aksa'da siyonist abluka! Soykırımcı İsrail duyurdu: Ramazan'da Filistinlilerin ibadet etmesi yasaklanacak

Gazze'de soykırıma devam eden terör devleti İsrail, Filistin'de her türlü provokasyonu da sürdürüyor. Terör devleti İsrail'in Başbakanlığı Ramazan ayında Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesinin engelleneceğine yönelik haberleri doğruladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 00:09 Güncelleme 19 Şubat 2024, 13:55
Mescid-i Aksa’da siyonist abluka! Soykırımcı İsrail duyurdu: Ramazan’da Filistinlilerin ibadet etmesi yasaklanacak

Terör devleti İsrail, Gazze'de aylardır soykırım suçu işlerken Kudüs'te de Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanları haftalardır engelleyen soykırımcı İsrail Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'da ibadetin yasaklanacağını duyurdu.

MESCİD-İ AKSA'DA SİYONİST ABLUKA

İsrail Başbakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talep ettiği "ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması" kararının "güvenlik göz önüne alınarak dengeli biçimde alındığını" iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin "güvenlik koşulları değerlendirilerek dengeli bir karar alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞLER YASAKLANACAK

İsrail basınında çıkan haberlerde, İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaşın altındakilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanacağı belirtildi.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Adalet Bakanı Yaariv Levin, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve diğer hükümet ve güvenlik teşkilatı yetkilileri ramazanda Mescid-i Aksa'da getirilecek kısıtlamaları görüştü.

Güvenlik teşkilatının hükümete yaptığı bilgilendirmede, Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı uygulanmasının, İsrail-Filistin coğrafyasında Müslümanları bir araya getireceği, "bölgede patlamaya yol açabileceği", Tel Aviv'in ihtiyaç duyduğu Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi Müslüman ülkelerle ilişkilere zarar vereceği uyarısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinli erkeklerin 60 yaş, kadınların da 50 yaş üstüne izin verilmesi ancak yine de kutsal mabede girecek Filistinlilerin kısıtlanması kararlaştırıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerden de belirli yaş gruplarının Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanması değerlendirildi ancak hangi yaş grubunun yasaklanacağı henüz kararlaştırılmadı. Başsavcı Baharav-Miara, İsrail vatandaşı Filistinlilerin Aksa'ya girişinin engellenmesinin yasal sorunlar doğurabileceğini ve İsrail Yüksek Mahkemesi'ne kararın bozulması için başvurular yapılabileceğini belirtti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi.



Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.



Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.



İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.

İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

- Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan hükümete baskı

Kararın arkasındaki isim olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda güvenlik teşkilatlarına yüklendi.

Güvenlik teşkilatlarının kendisine daha önce de Mescid-i Aksa'ya gitmemesi, bunun bölgede gerilimi yükselteceği uyarısında bulunulduğunu aktaran Ben-Gvir, "3 Ekim'de Aksa'ya gitmememi istediler, Hamas'tan korkuyorlardı, ben de isteklerine saygı duydum. 7 Ekim'de Yahudi halkının Holokost'tan sonra en büyük kıyımı yaşandı. 19 Şubat'ta aynı anlayışları devam ediyor. Zafer kararlılık ve güçle gelir, taviz ve teslim olmayla değil." ifadesini kullandı.

- Arap milletvekilinden tepki

İsrail vatandaşı Filistinli milletvekili Ahmet Tıybi, sosyal medya paylaşımında, karara tepki gösterdi.

Netanyahu'nun kararının İsrail'in dünya önünde övündüğü ibadet özgürlüğünün açıkça ihlali olduğuna dikkati çeken Tıybi, ABD Başkanı Joe Biden'ı kararın arkasındaki Ben-Gvir'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Tıybi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet yasağı getirmesinin Birleşmiş Milletlerde tartışılması gerektiğini belirterek, büyükelçilere ve diplomatik misyonlara başvuracaklarını bildirdi.

İsrail polisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

İsrail'in geçmişte Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri Filistin coğrafyasında tansiyonu yükseltmiş, 2021'in ramazan ayında Aksa'ya düzenlediği baskın İsrail içindeki şehirler, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da olaylar çıkmasına yol açmıştı. Bölgedeki gerilim İsrail'in Gazze'ye 11 gün süren şiddetli saldırılarıyla son bulmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Hatay krizi tırmandı: Özgür Özel çıkmazda! Lütfü Savaş adaylıkta çekilmek istemiyor... Bağımsız aday mı olacak?
Seçim zaferi sonrası ilk yurtdışı ziyareti Türkiye’ye! Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya gelecek
Türk Telekom
Soykırımcı İsrail hesap veriyor! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Soykırım konuşuldu sıra ’apartheid’da! Türkiye de beyanda bulunacak
CHP - İYİ Parti ateş hattı! İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e olay sözler... Siyasi muğlak, muhatap almıyorum
Son dakika: Konteynerde olduğu düşünülen 5 işçi neden kaçmadı? Tutuklanan sorumluların ifadeleri ortaya çıktı
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun hakkında re’sen soruşturma! Başsavcılık harekete geçti
Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekrem’e mesajlar... Özgür sana güle güle
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeği deşifre oldu! İncelemede sona gelindi! Polis memurunun telefonundaki hafıza bölümü tespit edildi
CHP’de ’olağanüstü’ haller! ’Kurultay’ endişesine bürünen Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na 1 Nisan resti: Daha çok bekler
Münih Güvenlik Konferansı’na Putin korkusu damga vurdu! Batılı liderler karamsar: ABD terk etti NATO açığı kapatamaz
Milyoner’de geceye damga vuran soru: İzleyenler ekran başında adeta saçını başını yoldu! Yarışmacı işte o soruda joker hakkı kullandı
Batuhan A gemisinin eski personeli Doğuşcan Yaylak konuştu: Her hafta patlayan bir yerine kaynak yapıyorduk
Son dakika: Artık DEM ne derse o! İstanbul’u kaybetme korkusu Ekrem İmamoğlu ve CHP’yi DEM’e muhtaç etti! Kandil terörü Batı’ya CHP ile taşıyacak!
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda yeni detaylara ulaşıldı | 2 saldırı tek fail! Talimatı veren DEAŞ’lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı!
SON DAKİKA