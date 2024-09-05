Kral Charles ölüyor mu? Kraliçe Camilla'dan ilk açıklama

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CENAZE HAZIRLIKLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Buckingham Sarayı'ndan bir yetkilinin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Saray Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hala çok hasta" açıklaması gündeme damga vurmuş, Kral III. Charles için cenaze töreni için hazırlıkların başladığı iddia edilmişti.