Kral Charles ölüyor mu? Kraliçe Camilla'dan ilk açıklama

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Kral III. Charles depremi devam ediyor. Kraliyet yetkililerinden birinin geçtiğimiz günlerde Kral Charles'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıklarken cenaze töreninin hazırlandığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki Buckingham Sarayı Kral Charles'ın ölümüne mi hazırlanıyor? Kraliçe Camilla'dan ilk açıklama geldi. İşte, tüm detaylar…
İngiliz Kraliyet Ailesi, Galler Prensesi Kate Middleton'dan sonra Kral III. Charles'ın cenaze töreni iddiaları ile çalkalanıyor.
CENAZE HAZIRLIKLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI
Buckingham Sarayı'ndan bir yetkilinin geçtiğimiz günlerde yaptığı "Saray Charles'ın iyileştiği izlenimini veriyor ama o hala çok hasta" açıklaması gündeme damga vurmuş, Kral III. Charles için cenaze töreni için hazırlıkların başladığı iddia edilmişti.
KRAL CHARLES ÖLÜM DÖŞEĞİNDE Mİ?
Saray yetkilileri Kral Charles'ın görevine dönüşü hakkında "Genellikle helikopterle getiriliyor ve sonra geri götürülüyor. İyi bir dinlenmeye ihtiyacı var" şeklinde konuşmuştu.