İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü?

İtalya'nın Sicilya açıklarında geçtiğimiz ay meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği lüks yat faciasının otopsi raporları ortaya çıktı. Dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği kazaya ilişkin şüpheler artarken altı kişinin otopsi raporları şoke etti. Peki, otopsi raporlarından ne çıktı. İşte, dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği lüks yat faciasına ilişkin detaylar…
İtalya'nın Sicilya açıklarında batan lüks yat Bayesian'da hayatını kaybeden altı kişinin otopsi sonuçları ortaya çıktı.
OTOPSİ RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta lüks yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Constantino'nun normal şartlarda yatın batmasının mümkün olmadığını söylemesinin ardından kazaya ilişkin şüpheler artarken otopsi raporları da gündeme bomba gibi düştü.
Otopsi sonuçları, altı yolcunun yatta boğulmadığını, nefessiz kalarak öldüklerini gösteriyor. İtalyan günlük gazetesi "La Repubblica"nın haberine göre Palermo Polikliniği Adli Tıp Enstitüsü bu sonuca vardı. Yedinci kurban ise suda yüzerken bulunmuştu.