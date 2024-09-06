İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü?

İtalya'nın Sicilya açıklarında geçtiğimiz ay meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği lüks yat faciasının otopsi raporları ortaya çıktı. Dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği kazaya ilişkin şüpheler artarken altı kişinin otopsi raporları şoke etti. Peki, otopsi raporlarından ne çıktı. İşte, dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği lüks yat faciasına ilişkin detaylar…