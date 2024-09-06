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İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü?

İtalya'nın Sicilya açıklarında geçtiğimiz ay meydana gelen ve altı kişinin hayatını kaybettiği lüks yat faciasının otopsi raporları ortaya çıktı. Dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği kazaya ilişkin şüpheler artarken altı kişinin otopsi raporları şoke etti. Peki, otopsi raporlarından ne çıktı. İşte, dünyaca ünlü milyarder Mike Lynch'in de hayatını kaybettiği lüks yat faciasına ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi 06 Eylül 2024, 16:26 Güncelleme Tarihi06 Eylül 2024, 16:34
İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü? 1

İtalya'nın Sicilya açıklarında batan lüks yat Bayesian'da hayatını kaybeden altı kişinin otopsi sonuçları ortaya çıktı.

İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü? 2

OTOPSİ RAPORLARI ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta lüks yatın üretici firmasının CEO'su Giovanni Constantino'nun normal şartlarda yatın batmasının mümkün olmadığını söylemesinin ardından kazaya ilişkin şüpheler artarken otopsi raporları da gündeme bomba gibi düştü.

İtalya’daki lüks yat faciasında otopsi şoku! Altı yolcu nasıl öldü? 3

Otopsi sonuçları, altı yolcunun yatta boğulmadığını, nefessiz kalarak öldüklerini gösteriyor. İtalyan günlük gazetesi "La Repubblica"nın haberine göre Palermo Polikliniği Adli Tıp Enstitüsü bu sonuca vardı. Yedinci kurban ise suda yüzerken bulunmuştu.

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