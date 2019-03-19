Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?
22 Temmuz 2011'de Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ve Yeni Zelanda'da 49 kişiyi öldüren Brenton Tarrant. Her iki caninin ifadelerinde bahsettiği Tapınak Şövalyeleri yeniden mi doğuyor? Tapınak Şövalyeleri nedir?
Yeni Zelanda'da 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın kendi kendisine soru sorup, yanıt verdiği manifestosunda Tapınak Şövalyeleri ile iletişim halinde olduğunu ve saldırı hakkında bilgilendirdiğini belirtmişti.
2011 yılına geri dönelim. Norveç'te 22 Temmuz 2011'de 77 kişiyi öldüren asrın canisi Anders Behring Breivik verdiği ifadelerde Tapınak Şövalyeleri'nden bahsetmişti.
Bu bir rastlantı mı? Köşesinde bu konuya değinen Hilal Kaplan'ın 'Tapınak Şövalyeleri'nin yeniden doğuşu' başlıklı yazısı şöyle:
Tapınak Şövalyeleri, Ortaçağ'da Müslümanlara karşı savaşan Haçlılarla özdeştir malum. Ancak Masonların da onların sembollerinden bazılarını kullanmaya devam ettiklerini biliyoruz.
Dahası, 2011 yılında, Norveç'te 77 kişiyi öldüren ve 'beyaz milliyetçi' teröristlerin idolü sayılan Anders Breivik de kendi manifestosunda şöyle yazmıştı: