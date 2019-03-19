Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

Hristiyan olup olmadığı sorusuna 'Karar verdiğimde size de söylerim' diye cevap veren terörist, amaçlarından birisinin "Türkiye ile NATO'nun arasını açmak" olduğunu yazmış. Buna göre NATO, Avrupalı ülkelerin ordusu olmalı ve Türkler de aslî yerine, yani "düşman güç" olmaya geri itilmeliymiş.