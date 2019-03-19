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Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

22 Temmuz 2011'de Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ve Yeni Zelanda'da 49 kişiyi öldüren Brenton Tarrant. Her iki caninin ifadelerinde bahsettiği Tapınak Şövalyeleri yeniden mi doğuyor? Tapınak Şövalyeleri nedir?

19.03.2019 10:46 - Son Güncelleme: 19.03.2019 10:51
Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

Yeni Zelanda'da 49 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın kendi kendisine soru sorup, yanıt verdiği manifestosunda Tapınak Şövalyeleri ile iletişim halinde olduğunu ve saldırı hakkında bilgilendirdiğini belirtmişti.

2011 yılına geri dönelim. Norveç'te 22 Temmuz 2011'de 77 kişiyi öldüren asrın canisi Anders Behring Breivik verdiği ifadelerde Tapınak Şövalyeleri'nden bahsetmişti.

Bu bir rastlantı mı? Köşesinde bu konuya değinen Hilal Kaplan'ın 'Tapınak Şövalyeleri'nin yeniden doğuşu' başlıklı yazısı şöyle:

Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

'Yeni Zelanda'daki terör saldırısının faili, arkasında 74 sayfalık bir metin bırakmış. Saldırıdan on dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi'ne de gönderilen metnin çoğunluğu sanki sorgudaymış gibi kendisine yönelttiği sorular ve onlara verdiği cevaplardan oluşuyor.

Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

Hristiyan olup olmadığı sorusuna 'Karar verdiğimde size de söylerim' diye cevap veren terörist, amaçlarından birisinin "Türkiye ile NATO'nun arasını açmak" olduğunu yazmış. Buna göre NATO, Avrupalı ülkelerin ordusu olmalı ve Türkler de aslî yerine, yani "düşman güç" olmaya geri itilmeliymiş.

Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

Metindeki en ilginç noktalardan birisi, teröristin saldırıdan "Yeniden Doğan Tapınak Şövalyeleri"ni haberdar ettiğini ve onların desteğini aldığını söylediği bölümdü.

Tapınak Şövalyeleri nedir? Yeniden mi doğuyor?

Tapınak Şövalyeleri, Ortaçağ'da Müslümanlara karşı savaşan Haçlılarla özdeştir malum. Ancak Masonların da onların sembollerinden bazılarını kullanmaya devam ettiklerini biliyoruz.
Dahası, 2011 yılında, Norveç'te 77 kişiyi öldüren ve 'beyaz milliyetçi' teröristlerin idolü sayılan Anders Breivik de kendi manifestosunda şöyle yazmıştı:

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