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Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı. Polis, içeride saldırganın olduğunu düşündüğü bir binanın etrafını kuşattı. Hollanda polisi ilk olarak Utrecht kentinde birden fazla noktada ateş açıldığını söylese de bir süre sonra bu bilginin doğru olmadığı teyit edildi.

18.03.2019 16:36 - Son Güncelleme: 18.03.2019 17:03
Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 6'sının durumu ağır.

Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydanı'nda bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti

Ülke basınında çıkan haberlerde, saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişinin "saldırganın büyük bir silahla etrafa ateş açtığını" iddia ettiği aktarıldı.

Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti

Haberlerde olay yerinden kaçtığı belirtilen saldırganın gizlendiği sanılan bir binayı kuşattığı ve operasyona hazırlandığı belirtildi.

Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti

Polis ve anti-terör timi bölgeye ulaştı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.

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