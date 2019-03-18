Hollanda'da terör alarmı! Polis harekete geçti
Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi ölürken 6 kişi de yaralandı. Polis, içeride saldırganın olduğunu düşündüğü bir binanın etrafını kuşattı. Hollanda polisi ilk olarak Utrecht kentinde birden fazla noktada ateş açıldığını söylese de bir süre sonra bu bilginin doğru olmadığı teyit edildi.
18.03.2019 16:36
- Son Güncelleme: 18.03.2019 17:03
Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarındaki tramvay istasyonunda yerel saatle 10:45'te silahlı saldırı gerçekleştirildiği, tramvay içerisinde gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan 6'sının durumu ağır.
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