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Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'nde vahşi teröristten canını gasilhaneye sığınarak kurtaran Sudanlı Saeyd Yasin İmam, dehşet anlarını anlattı. Saeyd Yasin İmam: "Şoktaydım, ne yapacağımı bilemiyordum. 'Öleceğim ve öleceksem de dışarı çıkarak değil burada öleceğim' diye düşündüm. Olay gününden beri uyuyamıyorum. O anda caminin içinden 'La ilahe illallah' ve 'Allahuekber' sesleri geliyordu." dedi.

19.03.2019 14:27 - Son Güncelleme: 19.03.2019 14:36
Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Yeni Zelanda'nın güneyinde bulunan Christchurch kentindeki Nur Camisi'ne yapılan terör saldırısından caminin gasilhanesine sığınarak kurtulan Sudanlı Saeyd Yasin İmam, "Şoktaydım, ne yapacağımı bilemiyordum. 'Öleceğim ve öleceksem de dışarı çıkarak değil burada öleceğim' diye düşündüm." dedi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Christchurch kentindeki iki camide 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları sırasında Nur Camisi'nde bulunan dehşet anlarının tanığı 33 yaşındaki İmam, vahşi terör saldırısı sırasında yaşadıklarını anlattı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

Caminin tuvaletine gittikten yaklaşık 5 dakika sonra silah sesleri duymaya başladığını belirten İmam, tuvalet kapısının önünde birinin vurularak yere düştüğünü gördüğünü söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

İmam, kapıyı kapatarak tuvaletten gasilhane bölümüne geçtiğini ifade ederek "Ağır silahla ateş edildiğini duydum. Dışarı çıkmam tehlikeli olurdu çünkü kaç kişinin ateş ettiğini bilmiyordum o anda. Silah sesleri her yerden geliyor gibiydi." diye konuştu.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

O esnada geçirdiği şok nedeniyle ne yapacağını bilemediğini anlatan İmam, "Öleceğim ve öleceksem de dışarıda değil, burada öleceğim' diye düşündüm. 15 dakika orada kaldım. Sesler kesildiğinde yavaş yavaş dışarı çıktım ve kimse yoktu. Kaçmaya başladım. Ana caddeye çıktım. Hayatım kurtulmuştu. Daha sonra polis ve ambulans geldi." ifadelerini kullandı.

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