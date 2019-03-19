Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu
Yeni Zelanda'daki Nur Camisi'nde vahşi teröristten canını gasilhaneye sığınarak kurtaran Sudanlı Saeyd Yasin İmam, dehşet anlarını anlattı. Saeyd Yasin İmam: "Şoktaydım, ne yapacağımı bilemiyordum. 'Öleceğim ve öleceksem de dışarı çıkarak değil burada öleceğim' diye düşündüm. Olay gününden beri uyuyamıyorum. O anda caminin içinden 'La ilahe illallah' ve 'Allahuekber' sesleri geliyordu." dedi.
19.03.2019 14:27
- Son Güncelleme: 19.03.2019 14:36
O esnada geçirdiği şok nedeniyle ne yapacağını bilemediğini anlatan İmam, "Öleceğim ve öleceksem de dışarıda değil, burada öleceğim' diye düşündüm. 15 dakika orada kaldım. Sesler kesildiğinde yavaş yavaş dışarı çıktım ve kimse yoktu. Kaçmaya başladım. Ana caddeye çıktım. Hayatım kurtulmuştu. Daha sonra polis ve ambulans geldi." ifadelerini kullandı.
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