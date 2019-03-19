Yeni Zelanda'daki terör saldırısından gasilhaneye sığınarak kurtuldu

O esnada geçirdiği şok nedeniyle ne yapacağını bilemediğini anlatan İmam, "Öleceğim ve öleceksem de dışarıda değil, burada öleceğim' diye düşündüm. 15 dakika orada kaldım. Sesler kesildiğinde yavaş yavaş dışarı çıktım ve kimse yoktu. Kaçmaya başladım. Ana caddeye çıktım. Hayatım kurtulmuştu. Daha sonra polis ve ambulans geldi." ifadelerini kullandı.