RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Dünya SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna'da Buça Kiev'i ziyaret etti

SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna'da Buça Kiev'i ziyaret etti

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret etti. İkiliyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy karşıladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Leyen, "Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu ekledi.

08.04.2022 22:58 - Son Güncelleme: 08.04.2022 22:58
SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna’da Buça Kiev’i ziyaret etti

Rusya Ukrayna savaşı sürerken Bucha'dan gelen görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülere peş peşe tepkiler gelirken Rusya'dan Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaları yalanladı ve görüntülerin provokasyon olduğunu ifade etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna’da Buça Kiev’i ziyaret etti

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. Öte yandan AB, liderleri bugün Buça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna’da Buça Kiev’i ziyaret etti

SİZİN KAVGANIZ BİZİM KAVGAMIZ
Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi. Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna’da Buça Kiev’i ziyaret etti

İLK OLUMLU ADIM
Leyen açıklamalarında, "Bugün biz Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne doğru ilk olumlu adımını atmak için buradayız." ifadelerini kullandı. Leyen Ukrayna'nın Avrupa için bir geleceği olacağını ifade ederken Rusya'nın çürüme ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna’da Buça Kiev’i ziyaret etti

AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.

SON DAKİKA