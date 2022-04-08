SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna’da Buça Kiev’i ziyaret etti

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. Öte yandan AB, liderleri bugün Buça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.