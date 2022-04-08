SON DAKİKA: Ursula von der Leyen ve Josep Borrell Ukrayna'da Buça Kiev'i ziyaret etti
Son dakika haberleri... Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın Buça kenti ile başkenti Kiev'i ziyaret etti. İkiliyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy karşıladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan Leyen, "Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı. Ayrıca Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu ekledi.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Ukrayna'nın Buça kentinde yaşanan katliamla ilgili yeni bir açıklama geldi. Zaharova, "Rus tarafının masumiyetine dair o kadar çok kanıt var ki bu nedenle bu konu artık kapatılmalı" dedi. Öte yandan AB, liderleri bugün Buça'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
SİZİN KAVGANIZ BİZİM KAVGAMIZ
Sabah erken saatlerde Kiev'e yola çıktığını açıklayan von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Buça'yı ziyaret ettiğini bildirdi. Von der Leyen, "Buça'da insanlığımız paramparça oldu. Ukrayna halkına mesajım: Vahşetlerin sorumluları adalete teslim edilecek. Sizin kavganız bizim kavgamızdır. Bugün size Avrupa'nın yanınızda olduğunu söylemek için Kiev'deyim." ifadelerini kullandı.
AB Komisyonu Başkanı'na eşlik eden Borrell de Buça'yı Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile ziyaret ettiklerini bildirdi.