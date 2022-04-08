Kinder skandalı büyüyor! Kinder Sürpriz’deki bakteri ilk olarak 15 Aralık’ta o ülkede görüldü!
Dünya günlerdir İtalyan şirketi Ferrero'nun ürettiği Kinder Sürprizi konuşuyor. Birçok ebeveynin çocuklarına alıp yedirdiği Kinder Sürpriz'de bakteri olduğu ortaya çıktı. Salmonella salgını ile ürünler arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle birçok ülkede toplatılan Kinder Sürpriz'deki bakteri ilk olarak 15 Aralık'ta Belçika'da görülmüş.
08.04.2022 14:27 - Son Güncelleme: 08.04.2022 14:27
Ferrero'dan yapılan açıklamaya göre, bakteri, çikolata ürünleri için hammadde içeren bir tank filtresinde tespit edildi.
Ancak İtalya merkezli çikolata üreticisi, Avrupa'nın 8 ayrı ülkesinde çok sayıda insanın Belçika'da üretilen ürünleri yedikten sonra nasıl salmonella enfeksiyonuna yakalandığı sorusuna yanıt veremedi.
Ferrero; İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın da aralarında olduğu birçok ülkede, salmonella şüphesi içeren ürünleri geri çağırdı.
Avrupa Hastalık Önleme ve Değerlendirme Kurumu'na (ECDC) göre, çoğunluğu küçük çocuklardan oluşan toplam 134 kişiye salmonella bakterisi bulaştığına ilişkin başvuru yapıldı.