Kinder Sürpriz’deki bakteri krizi giderek büyüyor! Türkiye için Kinder Sürpriz uyarısı! 6 saat ile 6 gün arasında değişiyor! Belirtileri ortaya çıktı

'ÖNEMLİ OLAN SIKINTININ KAYNAĞININ TESPİT EDİLMESİ'

Gıda güvenliğinin uzun bir süreci kapsadığını söyleyen Gıda Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Abdussamed Boyu, bakterilerin kaynağının tespit edilmesi ve müdahalenin ona göre yapılması gerektiğini vurguladı. Abdussamed Boyu, "Gıda güvenliğini tarladan çatala kadar olan süreç olarak tanımlayabiliriz. Bu süreç içerisinde onlarca değişken ve onlarca farklı aktör var. Tarladan veya çiftlikten işleme tesisine gelen bir ürün çok uzun bir süreç sonunda raflara geliyor. Tüm bu süreç belirli bir risk içeriyor. Bahsi geçen şirketler dünyanın en önde gelen şirketleri. Yani ürünlerini takip edilebilir şekilde pazara sunuyorlar. Bu anlamda toplatılma sürecinde bir sıkıntı olmayacaktır. Bundan daha önemli olan bakterilerin bulaş kaynağının tespit edilmesi" şeklinde konuştu.