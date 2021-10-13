Son dakika: Star Trek dizisi gerçek oldu! Kaptan Kirk'ün (William Shatner) uzay yolculuğu tamamlandı
Star Trek dizisindeki Kaptan Kirk karakteriyle hafızalardan silinmeyen usta oyuncu William Shatner, uzay yolculuğu gerçekleştirdi. 90 yaşındaki usta oyuncu, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı. Uzaya gitmiş en yaşlı insan ünvanını alan Shatner, "Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü" açıklamasını yaptı.
Start Trek'te Kaptan Kirk karakteriyle dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 kişiyle uzay sınırına kısa bir yolculuk gerçekleştiren davetliler arasında yer aldı.
Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.
BAŞARILI İNİŞ
Teksas'ın Van Horn bölgesinden gerçekleştirilen fırlatmayla 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi.
"OLAĞANÜSTÜ..."
Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etmişti.
BEZOS DA KISA BİR UZAY GEZİNTİSİ YAPMIŞTI
ABD merkezli uzay turizmi ilk defa Virgin Galactic'in sahibi İngiliz İşadamı Richard Branson ve beraberindeki 5 kişi tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, 9 gün sonra Jeff Bezos da kendi şirketine ait kapsülle kısa bir uzay gezintisi yapmıştı.