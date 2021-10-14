Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan'da talihsiz kadının feci ölümü
Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala bölgesinde, akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Eşinden uzun süredir ayrılmak isteyen bir adam, karısını öldürmek için bir kobra yılanı kiraladı. Gece, eşi uyurken üzerine kobrayı atan adam, bu yolla karısının ısırılmasına ve zehirlenerek ölmesine neden oldu. İşte Hindistan'daki kan donduran olayın detayları...
14.10.2021 00:54
- Son Güncelleme: 14.10.2021 01:10
Bunun üzerine korkunç bir plan yapan adam, 1.300 dolar (yaklaşık 11 bin Türk lirası) vererek zehirli Hint kobrası kiraladı.