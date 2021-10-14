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Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan'da talihsiz kadının feci ölümü

Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala bölgesinde, akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Eşinden uzun süredir ayrılmak isteyen bir adam, karısını öldürmek için bir kobra yılanı kiraladı. Gece, eşi uyurken üzerine kobrayı atan adam, bu yolla karısının ısırılmasına ve zehirlenerek ölmesine neden oldu. İşte Hindistan'daki kan donduran olayın detayları...

14.10.2021 00:54 - Son Güncelleme: 14.10.2021 01:10
Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan’da talihsiz kadının feci ölümü

Hindistan'da akılalmaz bir cinayet olayı yaşandı.

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Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan’da talihsiz kadının feci ölümü

Ülkenin Kerala bölgesinde bir adam, eşini öldürmekten suçlu bulundu.

Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan’da talihsiz kadının feci ölümü

Cinayette kullandığı yöntem ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan’da talihsiz kadının feci ölümü


Ülke basınına yansıyan haberlere göre, P. Sooraj (27), eşi Uthra'yı (25) ile anlaşmazlık yaşamaya başladı.

Ayrılmak istediği eşinin üzerine kobra yılanı attı! Hindistan’da talihsiz kadının feci ölümü

Bunun üzerine korkunç bir plan yapan adam, 1.300 dolar (yaklaşık 11 bin Türk lirası) vererek zehirli Hint kobrası kiraladı.

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