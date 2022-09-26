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Haberler Dünya İtalya'nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni'den Macron'a olay sözler! "Bize ders vermeye kalkma" dedi sömürgeleri hatırlattı

İtalya'nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni'den Macron'a olay sözler! "Bize ders vermeye kalkma" dedi sömürgeleri hatırlattı

İtalya'daki seçimlerden birinci parti olarak çıkan Giorgia Meloni'nin ülkenin ilk kadın başbakanı olması bekleniyor. Çizme'nin yeni demir leydisi, Fransa hükümetine ve Macron'a sert eleştirileriyle biliniyor. Meloni'nin geçmişte Macron ile ilgili söylediği sözler ise yeniden gündem oldu. Fransa'nın Afrika'yı sömürmeye devam ettiğine dikkat çeken Giorgia Meloni, "Fransa nükleer reaktörleri için kullandığı uranyumun %30'unu Nijer'den çıkarıyor. Ve hal böyleyken Nijer nüfusunun %90'ı elektriksiz yaşıyor. Bize ders vermeye kalkma Macron. Çünkü Afrikalılar senin politikan yüzünden kıtalarını terk etmek zorunda kalıyor" dedi.

takvim.com.tr
26.09.2022 19:32 - Son Güncelleme: 26.09.2022 19:59
İtalya’nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni’den Macron’a olay sözler! Bize ders vermeye kalkma dedi sömürgeleri hatırlattı

İtalya, Başbakanını seçmek için sandık başına gitti.

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İtalya’nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni’den Macron’a olay sözler! Bize ders vermeye kalkma dedi sömürgeleri hatırlattı

Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Kardeşler Partisi'nin aşırı sağcı lideri Giorgia Meloni kazandı.

İtalya’nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni’den Macron’a olay sözler! Bize ders vermeye kalkma dedi sömürgeleri hatırlattı

"Ben Giorgia, ben bir kadınım, ben bir anneyim, ben bir İtalyanım, ben bir Hristiyanım" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında ipi göğüsleyen Meloni, ülkenin ilk kadın başbakanı olacak.

İtalya’nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni’den Macron’a olay sözler! Bize ders vermeye kalkma dedi sömürgeleri hatırlattı



Çizme'nin yeni demir leydisi, Fransa hükümetine ve Macron'a sert eleştirilerde bulunuyor...

İtalya’nın yeni demir leydisi Giorgia Meloni’den Macron’a olay sözler! Bize ders vermeye kalkma dedi sömürgeleri hatırlattı

Afrika'dan gelen göç krizinin kaynağının Fransa'nın sömürgeleştirme politikası olduğunu söyleyen Meloni'nin aşırı sağ Avrupa partileriyle, özellikle de İspanya'nın Vox ve Polonya'nın Hukuk ve Adalet partisiyle yakın temasları var.

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