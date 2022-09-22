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SON DAKİKA: Putin'den nükleer tehdit! Hangi ülkede kaç nükleer silah var?

SON DAKİKA: Putin'den nükleer tehdit! Hangi ülkede kaç nükleer silah var?
22.09.2022 11:36 - Son Güncelleme: 22.09.2022 11:48

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Son dakika haberleri... Rusya-Ukrayna savaşında ortam sakinleşti denilirken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün sabah yaptığı flaş açıklama dünyada şok etkisi yarattı. Putin'in "Batı, bariz bir şekilde barışçıl çözümden memnun olmuyor, bu yüzden belirli uzlaşmalara vardıktan sonra Kiev'e doğrudan tüm anlaşmaları rayından çıkarma emri verildi. Rusya'ya karşı saldırgan söylemler kullananlara hatırlatmak isterim ki, bu ülkenin çeşitli silahları var, bazıları NATO ülkelerinin sahip olduğundan daha modern. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil." sözleri nükleer tehdit olarak yorumlandı. Peki hangi ülkede kaç nükleer silah var? İşte detaylı liste...

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