SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Aşı pasaportu fikri, her beş kişiden birinin turizm sektöründe çalıştığı Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in AB Komisyonu'na yazdığı mektupla duyuldu. Bu fikre, Yunanistan ile benzer durumda olan İspanya da destek verdi. Buna karşın aşıya herkesin erişiminin hâlâ mümkün olmaması ve adaletsizliğe yol açacağı endişesiyle Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkeler fikre karşı çıktı.