SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor
Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının başından bu yana konuşulan komplo teorisi gerçek oluyor. AB, Kovid-19 salgını başladığından bu yana dillendirilen aşı pasaportunu hayata geçirmek için ilk adımı attı. Yaşamımızın yeni gerçeği olmaya aday aşı pasaportu şimdilik Avrupa Birliği vatandaşlarının Birlik içerisinde özgürce seyahat etmesine olanak sağlayacak. Avrupa'da kimi ülkeler üçüncü dalga korkusu yaşarken, aşı pasaportu sürecinin de iyi yönetilememesi durumunda AB yönetimi için bir üçüncü eleştiri dalgası kaçınılmaz olacak.
18.03.2021 11:48
- Son Güncelleme: 18.03.2021 11:48
Salgından sosyo-ekonomik açıdan önemli ölçüde etkilenen Avrupa Birliği (AB), turizm odaklı ekonomiye sahip bazı üyelerinin ısrarlı baskısına dayanamayıp, en azından seyahatlerin serbestçe yapılabilmesi için, kimilerinin yakın zamana kadar "komplo teorisi" olarak gördüğü aşı pasaportunu devreye alma kararı verdi.
Aşı pasaportu fikri, her beş kişiden birinin turizm sektöründe çalıştığı Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in AB Komisyonu'na yazdığı mektupla duyuldu. Bu fikre, Yunanistan ile benzer durumda olan İspanya da destek verdi. Buna karşın aşıya herkesin erişiminin hâlâ mümkün olmaması ve adaletsizliğe yol açacağı endişesiyle Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkeler fikre karşı çıktı.