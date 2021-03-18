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SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınının başından bu yana konuşulan komplo teorisi gerçek oluyor. AB, Kovid-19 salgını başladığından bu yana dillendirilen aşı pasaportunu hayata geçirmek için ilk adımı attı. Yaşamımızın yeni gerçeği olmaya aday aşı pasaportu şimdilik Avrupa Birliği vatandaşlarının Birlik içerisinde özgürce seyahat etmesine olanak sağlayacak. Avrupa'da kimi ülkeler üçüncü dalga korkusu yaşarken, aşı pasaportu sürecinin de iyi yönetilememesi durumunda AB yönetimi için bir üçüncü eleştiri dalgası kaçınılmaz olacak.

18.03.2021 11:48 - Son Güncelleme: 18.03.2021 11:48
SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Bir yılı aşkın süredir günlük rutin yaşamımızdan genel alışkanlıklarımıza kadar hayatımızın her alanında mecburi değişikliklere bizleri maruz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şimdi de seyahat için sağlık durumumuzu gösteren ikinci bir pasaportla tanıştırmaya hazırlanıyor.

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SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Dünya uyarılara, kısıtlamalara hatta aşılara rağmen salgını durduramadı. Her ne kadar önümüzdeki aylarda sıcak havaların etkisi ve toplu aşılamayla bir umut ışığı görünse de hayatımızın normale döneceğinin bir garantisi bulunmuyor.

SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Salgından sosyo-ekonomik açıdan önemli ölçüde etkilenen Avrupa Birliği (AB), turizm odaklı ekonomiye sahip bazı üyelerinin ısrarlı baskısına dayanamayıp, en azından seyahatlerin serbestçe yapılabilmesi için, kimilerinin yakın zamana kadar "komplo teorisi" olarak gördüğü aşı pasaportunu devreye alma kararı verdi.

SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Aşı pasaportu fikri, her beş kişiden birinin turizm sektöründe çalıştığı Yunanistan'da Başbakan Kiryakos Miçotakis'in AB Komisyonu'na yazdığı mektupla duyuldu. Bu fikre, Yunanistan ile benzer durumda olan İspanya da destek verdi. Buna karşın aşıya herkesin erişiminin hâlâ mümkün olmaması ve adaletsizliğe yol açacağı endişesiyle Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkeler fikre karşı çıktı.

SON DAKİKA: Komplo teorisi gerçek oluyor! Aşı pasaportu hayata geçiyor

Fakat AB Komisyonunun yaptığı düzenlemeler ile karşıtların da rızası alındı ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in basın toplantısı ile "aşı pasaportu" çalışmalarına resmen başlandı.