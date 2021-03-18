SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

Son dakika haberi... Rusya'da bir mahkemeden çıkan karar bir hayli ilginç. Piercing ve dövmeleri olan 3 çocuklu bir annenin ebeveynliğe uygun olmadığını karar verildi. Nina Tseretilova isim kadın ise kararı temyize götürdü. Mahkemenin kararında ise şu ifadeler yer aldı: "Mahkemeye sunulan fotoğraflar ve videolardan anlaşılıyor ki N. Sh. Tseretilova birden fazla çocuğu olan bir annenin davranışlarına dair norm ve kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürmektedir. Vücudunda kelimelerin bulunduğu dövmeler vardır."

18.03.2021 12:21 - Son Güncelleme: 18.03.2021 12:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





