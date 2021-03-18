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SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

Son dakika haberi... Rusya'da bir mahkemeden çıkan karar bir hayli ilginç. Piercing ve dövmeleri olan 3 çocuklu bir annenin ebeveynliğe uygun olmadığını karar verildi. Nina Tseretilova isim kadın ise kararı temyize götürdü. Mahkemenin kararında ise şu ifadeler yer aldı: "Mahkemeye sunulan fotoğraflar ve videolardan anlaşılıyor ki N. Sh. Tseretilova birden fazla çocuğu olan bir annenin davranışlarına dair norm ve kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürmektedir. Vücudunda kelimelerin bulunduğu dövmeler vardır."

18.03.2021 12:21 - Son Güncelleme: 18.03.2021 12:23
SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

The Moscow Times'ın haberine göre 33 yaşındaki Nina Tseretilova'nın eski eşinin, velayet mücadelesi kapsamında Rusya'nın güneyindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan mahkemeye sunduğu Instagram gönderileri, hükmün delili olarak sayıldı.

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SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

Instagram'da kararı "absürt" diye niteleyen Tseretilova'nın Temyiz Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi. Instagram'daki bir gönderide Tseretilova şöyle yazdı:

SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

"Bölgenin zihinsel tuhaflıklarının hesaba katılması gerek, özellikle de hikaye paylaşmamam veya kendi fikirlerimi ifade etmemem ve sessiz kalarak 'zayıf kadını' oynamam yönündekiler."

SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

ÇOCUKLARINI ÜÇ AYDAN UZUN SÜREDÜR GÖRMÜYOR
33 yaşındaki Tseretilova'nın, kızıyla iki oğlunu üç aydan uzun süredir görmediği aktarıldı. Mahkemenin tepki çeken kararında ise şu ifadeler yer aldı:

SON DAKİKA: Mahkemeden ilginç karar! Piercing ve dövmeli anneye ebeveynliğe uygun değil denildi

"Mahkemeye sunulan fotoğraflar ve videolardan anlaşılıyor ki N. Sh. Tseretilova birden fazla çocuğu olan bir annenin davranışlarına dair norm ve kurallara uymayan bir yaşam tarzı sürmektedir. Vücudunda kelimelerin bulunduğu dövmeler vardır."