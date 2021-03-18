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Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını hazmedemeyen Yunanistan diğer Türk düşmanı ortakları ile birlikte tahriklerine devam ediyor. Dün gece yarısı Suudi jetleri peş peşe havalanırken bir skandal hamle daha yapıldı. Türkiye'ye karşı bir savaş alanına çevrilen Suda Üssü'nden 24 saat içinde skandal görüntüler geldi. Özel kuvvetler askerlerinin bayrak açarak verdiği pozu Yunan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden paylaştı, medya tatbikatın doğrudan Türkiye'ye mesaj olduğunu aktardı.

18.03.2021 09:58 - Son Güncelleme: 18.03.2021 09:58
Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...

Savaş uçakları Ege Denizi'ni boydan boya güneyden kuzeye kat ederken, üç ülkenin özel kuvvetler askerleri Türkiye'ye gözdağı vermek için objektif karşısına geçti.

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Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...

Doğu Akdeniz krizinde büyük bir silahlanma yarışı başlatan ve köşeye sıkıştıkça birçok ülkeyi bölgeye davet eden Yunanistan, yeni meydan okumalara girişti.

Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...

Yunan basını 'Suudi F-15'leri Yunan jetleriyle Ege'nin üstünde-Türkiye'nin hüsranı' başlıkları attı, bir başka ülkenin daha Yunanistan'a destek için Doğu Akdeniz'de tatbikat yaptığını yazdı.

Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...

Medyadaki haberlerde, Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne inen altı Suudi F-15 jetinin Yunan F-16 ve Mirage savaş uçaklarıyla kanat kanada uçtuğu belirtildi ve bu hamlenin Ankara'yı kızdırdığı savunuldu.

Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...

Yerel medya, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Suudi Arabistan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da desteğini aldığını, bölgenin en büyük askeri gücü İsrail'in de aynı ittifakta yer aldığını yazdı.