Doğu Akdeniz'de savaş çıkaracak tahrik! Adada skandal poz! Önce Suudi jetleri havalandı sonra Yunanistan ve ABD...
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını hazmedemeyen Yunanistan diğer Türk düşmanı ortakları ile birlikte tahriklerine devam ediyor. Dün gece yarısı Suudi jetleri peş peşe havalanırken bir skandal hamle daha yapıldı. Türkiye'ye karşı bir savaş alanına çevrilen Suda Üssü'nden 24 saat içinde skandal görüntüler geldi. Özel kuvvetler askerlerinin bayrak açarak verdiği pozu Yunan Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden paylaştı, medya tatbikatın doğrudan Türkiye'ye mesaj olduğunu aktardı.
18.03.2021 09:58
- Son Güncelleme: 18.03.2021 09:58