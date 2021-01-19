SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

Rusya'nın başkenti Moskova'ya inen uçağın deprem yaratacağı tahmin ediliyordu, ancak böylesini kimse beklemiyordu. Pobeda Havayollarına ait Boeing 737-800 model uçak, Pazar akşamı iniş yaptığından beri dünya gündemini kelimenin tam anlamıyla alt üst etti.