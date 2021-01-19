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Haberler Galeri Dünya SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

Son dakika haberi: Rusya'da Vladimir Putin'in rakibi olan muhalif lider Aleksey Navalnıy geçtiğimiz ağustos ayında Sibirya'da zehirlenmişti. Zehirlenme sonrası iki gün Rusya'da kalan Navalnıy ardından Almanya'ya sevk edilmişti. Önceki gün Almanya'dan Rusya'ya dönen Navalnıy için beklenen oldu ve uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Ancak bundan sonrası dünyanın daha çok tepkisini çekti. Navalnıy avukatlarıyla 15 saat boyunca görüştürülmedi. Muhalif lider mahkemeye götürülmedi ve yargıç polis merkezine getirildi. Polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın yolsuzluk suçlamalarından dolayı çıkacağı mahkeme için 15 Şubat'a kadar tutuklu bulunmasına karar verildi. Aleksey Navalnıy da taraftarlarına "Korkmayın, sokaklara çıkın. Benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için çıkın" sözleriyle sokağa çıkma çağrısı yaptı. Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına dünyadan birçok ülkeden tepki gelirken Rusya'da da durumu protesto edenlere polis müdahale etti. İşte Rusya'da son birkaç saatte yaşananlar

19.01.2021 09:30 - Son Güncelleme: 19.01.2021 09:30
SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

Rusya'nın başkenti Moskova'ya inen uçağın deprem yaratacağı tahmin ediliyordu, ancak böylesini kimse beklemiyordu. Pobeda Havayollarına ait Boeing 737-800 model uçak, Pazar akşamı iniş yaptığından beri dünya gündemini kelimenin tam anlamıyla alt üst etti.

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SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

Aleksey Navalny'nin davasıyla ilgili duruşma, 18 Ocak Pazartesi günü, yerel saatle öğleden sonra 12.30'da, muhalif aktivistin Pazar akşamı Sheremetyevo Uluslararası Havaalanı'na indikten sonra gözaltına alındığı, Moskova'nın dışındaki Khimki kasabasındaki bir polis karakolunda başladı.

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

Avukatlarının duruşma öncesinde Navalny'yi görmesine izin verilmedi. Navalny, yaklaşık 15 saat boyunca onlarla iletişim kuramadı. Navalny'nin yasal savunma ekibi bütün gece ona ulaşmaya çalıştı, ancak polis departmanına girmelerine izin verilmedi.

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

"UYUYOR" DEDİLER AMA...
Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nda çalışan avukat Vyacheslav Gimadi'ye göre, onlara Navalny'nin uyuduğu söylendi. Polis memurları başlangıçta sabah 09.00'da avukatların içeri girmesine izin vereceklerini söylediler, ancak sonunda Navalny'nin avukatları Olga Mikhailova ve Vadim Kobzev'e yalnızca saat 11:00 civarında giriş izni verildi.

SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor

Navalny'nin avukatı Olga Mikhailova, duruşma başlamadan birkaç dakika önce bilgilendirildi. Navalny'nin bölgesel ağının başkanı Leonid Volkov, Twitter'da duyurunun bir fotoğrafını yayınladı. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

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