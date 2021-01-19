SON DAKİKA: Dünyanın gözü Rusya'ya çevrildi! Navalnıy tepkileri büyüyor
Son dakika haberi: Rusya'da Vladimir Putin'in rakibi olan muhalif lider Aleksey Navalnıy geçtiğimiz ağustos ayında Sibirya'da zehirlenmişti. Zehirlenme sonrası iki gün Rusya'da kalan Navalnıy ardından Almanya'ya sevk edilmişti. Önceki gün Almanya'dan Rusya'ya dönen Navalnıy için beklenen oldu ve uçaktan iner inmez gözaltına alındı. Ancak bundan sonrası dünyanın daha çok tepkisini çekti. Navalnıy avukatlarıyla 15 saat boyunca görüştürülmedi. Muhalif lider mahkemeye götürülmedi ve yargıç polis merkezine getirildi. Polis merkezinde kurulan mahkemede Navalnıy'ın yolsuzluk suçlamalarından dolayı çıkacağı mahkeme için 15 Şubat'a kadar tutuklu bulunmasına karar verildi. Aleksey Navalnıy da taraftarlarına "Korkmayın, sokaklara çıkın. Benim için değil, kendiniz ve geleceğiniz için çıkın" sözleriyle sokağa çıkma çağrısı yaptı. Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına dünyadan birçok ülkeden tepki gelirken Rusya'da da durumu protesto edenlere polis müdahale etti. İşte Rusya'da son birkaç saatte yaşananlar
19.01.2021 09:30
- Son Güncelleme: 19.01.2021 09:30
"UYUYOR" DEDİLER AMA...
Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nda çalışan avukat Vyacheslav Gimadi'ye göre, onlara Navalny'nin uyuduğu söylendi. Polis memurları başlangıçta sabah 09.00'da avukatların içeri girmesine izin vereceklerini söylediler, ancak sonunda Navalny'nin avukatları Olga Mikhailova ve Vadim Kobzev'e yalnızca saat 11:00 civarında giriş izni verildi.
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