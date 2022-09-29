İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu! Bakın ölüm anında yanında kim varmış! Kraliçe Elizabeth'in serveti kime kalacak?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümü dünyada günlerce konuşulmuştu. Elizabeth'in ölüm belgesi yayınlandı. Belgede Kraliçe'nin ölüm nedeninin yaşlılıktan kaynaklı olduğu belirtildi. Öte yandan öldüğünde yanında kimin olduğu da açıklandı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya servetinin kime kalacağını merak ediyor. Kraliyet ailesinin servetinin değeri 28 milyar dolara ulaşıyor. Bu miktarın 500 milyon dolarlık kısmını Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel serveti oluşturuyor. Peki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in serveti kime kalacak? Birleşik Krallık monarşisinin serveti nasıl yönetiliyor?
29.09.2022 16:50 - Son Güncelleme: 29.09.2022 16:52
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.
Yaklaşık bir asra tanıklık eden 96 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.
Ayrıca Kraliçe'nin İskoçya Aberdeenshire'daki Balmoral Kalesi'nde 15.10'da hayatını kaybettiği görülüyor. Ancak açıklama 18:30'da gerçekleştirildi.
Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sırasında yanında Prenses Anne'nin olduğu da açıklandı.
PRENSES ANNE KİMDİR?
Prenses Anne'nin tam adı Anne Elizabeth Alice Louise Mountbatten-Windsor'dur. Kraliçe Elizabeth'in tek kızı olan Prenses Anne, hayır işleri ve binicilik yetenekleri ile tanınır. 2. çocuk dünyaya gelmştir.