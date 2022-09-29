İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm nedeni belli oldu! Bakın ölüm anında yanında kim varmış! Kraliçe Elizabeth'in serveti kime kalacak?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 8 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden 96 yaşındaki Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.